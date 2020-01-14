Энергетика

РБКРБКМинск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну. В «Белнефтехиме» заявили, что договорились о прокачке первой партии топлива, закупаемого по цене без премии.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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