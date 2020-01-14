Энергетика
РБКМинск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше
3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну. В «Белнефтехиме» заявили, что договорились о прокачке первой партии топлива, закупаемого по цене без премии.
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Общество
Королева Елизавета II поддержала желание принца Гарри жить независимо
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Происшествия
Из квартиры челябинки вывезли четыре самосвала мусора
Футбол
«МЮ» договорился с «Наполи» о трансфере Кулибали
Итальянский журналист Фабио Сантини сообщил, что «Манчестер Юнайтед» согласовал переход защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Политика
В Литве депутат предложил отмечать день взятия Москвы
Арвидас Анушаускас, один из депутатов литовского сейма, выступил с идеей о праздновании в этом году Дня взятия Москвы.
Экономика
Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую
На Украине размер минимальной пенсии составляет 1769 гривен, или 4508 рублей, сообщает «Страна.ua».
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Политика
В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
Авто
Bentley завершает производство седана Mulsanne
Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.
Гаджеты
Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek
По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Общество
Средняя зарплата по Ростову в 2019 году составила 36,2 тыс. рублей
Замыкает тройку лидеров сфера IT, интернета и телекома со средней зарплатой около 40,1 тыс. руб. в месяц.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Меркель объявила о проведении конференции по Ливии в Берлине
Конференция по урегулированию в Ливии состоится 19 января в Берлине. Об этом сообщило правительство Германии.
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Космос
На Землю с космического путешествия на МКС вернулись супермыши
Экономика
Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета
Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Спорт