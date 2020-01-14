с чего всё началось

3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну. В «Белнефтехиме» заявили, что договорились о прокачке первой партии топлива, закупаемого по цене без премии.

Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

Авто Bentley завершает производство седана Mulsanne Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.

Гаджеты Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.

Политика МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Общество Послание Путина покажут на больших городских экранах Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.

Происшествия В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.

Экономика Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.