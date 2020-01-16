с чего всё началось

Минск намерен возобновить газовые переговоры с Москвой до конца месяца, - сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ только на январь и февраль. Минск настаивает на снижении цены до уровня, близкому к внутрироссийскому, - сообщает РИА.

Политика Госдума одобрила кандидатуру Мишустина 1. Депутаты Госдумы проголосовали за Мишустина большинством Бывший главный налоговик России Михаил Мишустин — новый премьер-министр России.

Политика Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.

Общество Авербух ответил на обвинения Рудковской Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.

Политика США и Китай подписали первую часть торговой сделки Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Политика Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

Политика Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.

Футбол В ФК «Ростов» вернулся Тимофей Калачев Тимофей Калачев выступал за желто-синих с 2006 года по весну 2019 года (за исключением 2008-2009 годов, когда он был в составе «Крыльев Советов»).

Политика Мишустин отреагировал на идею налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.

Политика Меркель заявила об ослаблении внимания США к Европе Канцлер ФРГ отметила, что Европа, а в особенности Германия, должна брать на себя больше ответственности, наращивать свой оборонный потенциал и расходы на содержание армии, тратя на это больше 2% ВВП, предусмотренных обязательствами союзников по НАТО.

Биатлон Дмитрий Малышко заявил, что тренеры «сливают» его из сборной Малышко, которому в марте исполнится 33 года, заявил, что объективно его результаты действительно могли быть лучше, но вина за результат лежит не только на нём, но и на тренере, который списал его спустя месяц после начала сезона.

Политика «Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".

Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.