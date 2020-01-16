Энергетика

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Минск намерен возобновить газовые переговоры с Москвой до конца месяца, - сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ только на январь и февраль. Минск настаивает на снижении цены до уровня, близкому к внутрироссийскому, - сообщает РИА.
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с чего всё началось
Белоруссия планирует возобновить переговоры по вопросу поставок российского газа до конца января, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, передает
 БелТА.
РБК03:14

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Минск планирует до конца января возобновить газовые переговоры с Москвой

ТАСС00:56

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

РИА Новости01:08

В Минске запланировали возобновить переговоры по газу с РФ до конца января

Интерфакс00:48

Белоруссия намерена до конца января возобновить газовые переговоры с Россией

Газета.Ru00:52

Белоруссия планирует возобновить переговоры по российскому газу до конца января

Коммерсантъ01:26

В Белоруссии назвали сроки переговоров по поставкам российского газа

Известия01:22

Минск сообщил о планах возобновить переговоры по газу с Россией

РБК03:14
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Беларусь возобновит переговоры по поставкам газа из РФ в январе

КП - Беларусь02:38
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Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
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Тимофей Калачев выступал за желто-синих с 2006 года по весну 2019 года (за исключением 2008-2009 годов, когда он был в составе «Крыльев Советов»).
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В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

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Следствие прекратило уголовное преследование сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.
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