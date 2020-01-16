Энергетика
Эхо МосквыМинск намерен возобновить газовые переговоры с Москвой до конца месяца
Минск намерен возобновить газовые переговоры с Москвой до конца месяца, - сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ только на январь и февраль. Минск настаивает на снижении цены до уровня, близкому к внутрироссийскому, - сообщает РИА.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика
Госдума одобрила кандидатуру Мишустина
1. Депутаты Госдумы проголосовали за Мишустина большинством Бывший главный налоговик России Михаил Мишустин — новый премьер-министр России.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Политика
Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ
В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Кино
В сети появился изначальный сценарий девятого эпизода «Звёздных войн»
Коллин Треворроу не стал режиссером девятого эпизода из-за творческих разногласий.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Общество
Авербух ответил на обвинения Рудковской
Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Политика
Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию
Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Политика
Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.
Шоу-бизнес
Ходченкова опубликовала фото без макияжа, укладки и фотошопа
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» знаменитости появилась фотография, где ее лицо без грима и фильтров можно детально рассмотреть.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Футбол
В ФК «Ростов» вернулся Тимофей Калачев
Тимофей Калачев выступал за желто-синих с 2006 года по весну 2019 года (за исключением 2008-2009 годов, когда он был в составе «Крыльев Советов»).
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Политика
Мишустин отреагировал на идею налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Политика
Меркель заявила об ослаблении внимания США к Европе
Канцлер ФРГ отметила, что Европа, а в особенности Германия, должна брать на себя больше ответственности, наращивать свой оборонный потенциал и расходы на содержание армии, тратя на это больше 2% ВВП, предусмотренных обязательствами союзников по НАТО.
Биатлон
Дмитрий Малышко заявил, что тренеры «сливают» его из сборной
Малышко, которому в марте исполнится 33 года, заявил, что объективно его результаты действительно могли быть лучше, но вина за результат лежит не только на нём, но и на тренере, который списал его спустя месяц после начала сезона.
Гаджеты
Intel надолго угодила в «ловушку крупных кристаллов»
Причины дефицита обсуждались не раз, и появление процессоров со всё более крупными кристаллами является одной из них.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Хоккей
«Авангард» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Адмирал»
Омский «Авангард» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Музыка
Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Происшествия
Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции
В Алтайском крае задержанный мужчина покончил с собой в местном отделе полиции.
Происшествия
СК прекратил преследование сына хоккеиста сборной по делу об убийстве
Следствие прекратило уголовное преследование сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова.
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России
В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше
В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.