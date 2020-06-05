Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. По данным ведомства, в письме также прописаны предложения по методике ценообразования с 1 января 2021 года.

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

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