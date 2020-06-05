Энергетика
Газета.RuМинск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. По данным ведомства, в письме также прописаны предложения по методике ценообразования с 1 января 2021 года.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Общество
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва вчера в 12:00
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км
В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Здоровье
В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник
Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
Экономика
ВТБ зафиксировал рост трат москвичей в ТЦ на 80% после их открытия
Москвичи с 1 июня удвоили траты в торговых центрах, которые в тот день возобновили работу после двухмесячного простоя, посчитали в ВТБ по данным своей сети терминалов для оплаты картами (занимает второе место в стране).
РБК 06:22
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Кино
Киану Ривз поздравил выпускников калифорнийской школы
Актеры Киану Ривз и Алекс Уинтер, исполнившие роли калифорнийских школьников в фильме «Невероятные приключения Билла и Теда» (1989), поздравили выпускников школы «Сан-Димас», в которой учились их герои.
Культуромания 06:48
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 вчера в 09:39
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
РИА Новости 06:29
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
В Москве появился новый тип пропусков
Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:29
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Экономика
Урбанисты предсказали закрытие почти 30% всех точек сферы услуг в Москве
При сохранении текущих мер поддержки бизнеса в Москве до конца лета рискуют закрыться почти 9 тыс. компаний сферы услуг, годовая выручка которых превышает 60 млрд руб. Такой прогноз в исследовании Московского центра урбанистики называется базовым и самым вероятным.
РБК 04:00
Общество
Delivery Club ответил на сообщения о забастовке курьеров
В Delivery Club ответили на сообщения о забастовке курьеров, отметив, что они связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших сотрудников.
Lenta.ru 05:39
Транспорт
В России началось тестирование онлайн-тахографов
В России начали тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей.
RT на русском 05:03
Финансы
Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума
Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 03 июня в 06:55
Космос
Астероид «Оумуамуа» может оказаться водородным айсбергом
Исследователи продолжили изучать странный космический объект и пришли к выводу, что он может быть водородным айсбергом.
Южный Федеральный 03 июня в 01:35
Баскетбол
Совет управляющих НБА одобрил план по возобновлению сезона
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, 4 июня совет управляющих НБА одобрил план по возобновлению сезона после карантина.
LiveSport.ru вчера в 15:01
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Общество
В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Сама Пелагея отметила, что решила вспомнить свой стиль из 2014 года, когда она носила челку и нежную прическу на длинные волосы.
iReactor 05:19