Энергетика
Газета.RuМинск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. По данным ведомства, в письме также прописаны предложения по методике ценообразования с 1 января 2021 года.
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Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата
"Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата", - заявил глава чешского правительства.
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Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
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В Алабаме семь человек погибли в результате стрельбы
В американском штате Алабама семь человек погибли в результате стрельбы. Об этом сообщил офис шерифа округа Морган на странице в Facebook.
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Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
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На Украине предрекли развал России «при нашей жизни»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» предрек развал России.
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В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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Украина готовится к наступательным военным действиям в Донбассе, для чего активно наращивает военную мощь вдоль линии разграничения конфликтующих сторон.
Евразия Daily 00:11
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Следователь попросил арестовать гендиректора РВК
Следствие попросило суд арестовать гендиректора "Российской венчурной компании" Александра Повалко, сообщил через пресс-службу РВК его адвокат Георгий Антонов.
Интерфакс 06:28
Хоккей
Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
5 июня Федерация хоккея России на своем официальном сайте объявила о том, что в целом было уже фактически анонсировано инсайдерами ранее: Валерий Брагин стал главным тренером национальной сборной страны, сменив на этом посту проработавшего всего один сезон Алексея Кудашова.
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Общество
В Кремле осведомлены об инциденте с застреленным в Екатеринбурге мужчиной
Москва, 5 июня 2020, 14:40 — REGNUM В администрации президента РФ видели информацию о посягательствах предполагаемого преступника, который был застрелен сотрудниками СОБРа при штурме квартиры в Екатеринбурге, на представителей органов правопорядка.
REGNUM 07:40
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В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
Общество
Самый большой флаг США уничтожен ударом молнии
Самый большой флаг США, находящийся в городе Шебойган штата Висконсин, разорвала пополам молния, 4 июня сообщает TMJ4 News на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:31
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с градом и сильном ветре
Известия вчера в 10:06
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
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Российская газета 05:52
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Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
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СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
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Кардиоцентр в Родниках закрыт из-за коронавируса
В Калининградской области Федеральный Кардиоцентр в Родниках закрыли из-за коронавируса.
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Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
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Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
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