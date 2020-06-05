Энергетика
Газета.RuМинск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. По данным ведомства, в письме также прописаны предложения по методике ценообразования с 1 января 2021 года.
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Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Газета.Ru вчера в 11:52
Энергетика
Газпром обжаловал решение арбитража по стоимости газа для Польши
Газпром и ООО «Газпром экспорт» 29 мая обратились в суд округа Свеа в Швеции с обжалованием окончательного решения арбитражного трибунала по спору о ценах на газ с польской компанией PGNiG.
Вечерняя Москва 02 июня в 13:15
Общество
Число больных с коронавирусом в России приблизилось к 450 тысячам
За все время эпидемии в России коронавирусом заразились 449 834 человека. Умерли 5 528 человек, выздоровели 212 680 пациентов.
URA.Ru 03:39
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Бывший муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой
Некоторые даже сравнили стихотворения с глотком свежего воздуха. Муж Гагариной также высказался о российской эстраде, назвав ее убогой.
Shraibikus News 03 июня в 16:16
Общество
Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей
Работающим пенсионерам предложено выплатить из Фонда национального благосостояния 1,386 трлн рублей.
Политика Сегодня вчера в 10:53
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Космос
Первых туристов выбрали для полета на МКС на корабле Илона Маска
Народные новости вчера в 07:38
Политика
Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52
Политика
Венесуэла требует у Франции выдать укрывающегося в посольстве Гуайдо
Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса подтвердил информацию о том, что незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо укрывается в посольстве Франции, и потребовал его выдачи, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:19
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Здоровье
В Минздраве назвали новый симптом коронавируса
Минздрав России опубликовал седьмую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.
Аргументы и Факты 03 июня в 09:04
Здоровье
В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.
Интерфакс вчера в 14:39
Интернет
Вышло обновление Telegram 6.2 с редактором видео
Фотография с анимированным стикером автоматически превращаются в GIF-анимацию.
MobiDevices 03:47
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
За последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (1998), Московской области (767), Петербурге (375), Нижегородской области (319) и Свердловской области (298).
Lenta.ru вчера в 03:39
Политика
Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США
Nord Stream 2 известно о законопроекте по санкциям против "Северного потока — 2", внесенном в американский сенат, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер.
РИА Новости вчера в 15:53
Происшествия
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
Краснодар, 3 июня 2020, 10:50 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки.
REGNUM 03 июня в 03:50
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Политика
Twitter удалил ролик Трампа о гибели афроамериканца Флойда
Российская газета 02:42
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Политика
Японский журналист предложил отобрать Курилы у России
REGNUM вчера в 21:39
Гаджеты
Представлен недорогой 5G-смартфон Honor Play 4
Компания Honor сегодня представила модель Play 4, которую создали на базе процессора Dimensity 800 от компании MediaTek.
Astera 03 июня в 12:50
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Авто
АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada
Актуальная линейка моторов АвтоВАЗа не претерпевала серьезных изменений с 2018 года: тогда руководство завода сообщило, что двигатели удовлетворяют запросы клиентов Lada.
Авторамблер 02 июня в 04:58
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform вчера в 08:54