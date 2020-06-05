Энергетика
Газета.RuМинск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. По данным ведомства, в письме также прописаны предложения по методике ценообразования с 1 января 2021 года.
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Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
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Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 03 июня в 06:55
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Блогер-провизор Екатерина Диденко показала результаты увеличения груди
В Stories в «Инстаграм» Екатерина Диденко показала фото до и после, сравнив которые понятно, что грудь заметно увеличилась.
Bimru.ru 01:14
Финансы
Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума
Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 11:24
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК вчера в 15:01
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Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 00:58
Общество
Обнародованы снимки разлива топлива в Норильске, сделанные из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» обнародовала спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске.
Национальная служба новостей вчера в 17:30
Авто
ГАЗ может возродить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс 03:50
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать черешню
С началом фруктово-ягодного сезона специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать, хранить и мыть черешню.
Российская газета 03:54
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
Хоккей
Новым главным тренером СКА назначен Валерий Брагин
Брагин стал новым главным тренером сборной России СКА обменял нападающего Дергачева в "Витязь" СКА в 2019 году заработал больше всех клубов КХЛ СКА обменял Кагарлицкого в московское "Динамо"
Metaratings 04:55
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к появлению нового члена семьи
Наталья Подольская готовится к появлению нового члена семьи Наталья Подольская готовится к дню рождения сына.
Экспресс газета вчера в 02:00
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Общество
МЧС включит сирены и прервёт передачи телеканалов по всей России
Министерство чрезвычайных ситуаций впервые проведёт комплексные проверки готовности систем оповещения на всей территории России в октябре этого года.
SmolDaily 02:10
Здоровье
Главврач сообщил о переполненности больниц в Тольятти из-за COVID
«Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу Министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек», — сказал Ренц.
РБК 04:57
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Гаджеты
В сети появился первый 3D-макет iPhone 13
Если взглянуть на 3D-макет iPhone 12 и iPhone 13, то можно заметить несколько очевидных различий.
МИТ 04:07
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
Игры
В Steam вернулись игры Electronic Arts
Evo-rus.com 05:10
Авто
Bentley выпустил свой последний мотор V8
Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.
SpeedMe 02 июня в 23:39
Культура
Столичные кинокомпании представят новинки на международном фестивале
С 8 по 15 июня состоится международный онлайн-фестиваль российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:05
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала подарки в честь рождения второго ребенка
Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подарки, которые семья получила в честь рождения второго ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 11:06
Музыка
Вышел новый альбом Run the Jewels «RTJ4»
Американский хип-хоп-дуэт Run the Jewels опубликовал альбом «RTJ4», записанный в знаменитой лос-анджелесской студии Рика Рубина Shangri-La и в нью-йоркской Electric Lady.
Афиша Daily 03 июня в 12:34
Армия и оружие
В ЛНР отменили режим полной боевой готовности
Если же Украина возобновит провокации и обстрелы территории Луганской Народной Республики, то Народная милиция снова будет работать в режиме полной боевой готовности.
RuNews24.ru 03 июня в 11:42
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03