Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. По данным ведомства, в письме также прописаны предложения по методике ценообразования с 1 января 2021 года.
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Белоруссия ответила «Газпрому» на требование вернуть долг

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