Энергетика
Газета.RuМинск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. По данным ведомства, в письме также прописаны предложения по методике ценообразования с 1 января 2021 года.
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Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира
Журнал Forbes назвал имена звезд, которые зарабатывают больше всех.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Происшествия
Мэр Екатеринбурга прокомментировал гибель мужчины при штурме квартиры
Екатеринбург, 5 июня 2020, 09:55 — REGNUM Инцидент с гибелью человека в ходе штурма квартиры СОБРом в Екатеринбурге пока не стоит называть убийством, заявил мэр Александр Высокинский.
REGNUM 02:55
Общество
Сегодня жители России смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Полутеневое затмение Луны смогут увидеть жители Европейской части России (кроме севера) и юго-запада Сибири.
Реальное время 03:13
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
В Венесуэле подтвердили, что Хуан Гуайдо скрывается в посольстве Франции
Арреас напомнил, что Гуайдо наряду с другими лицами обвиняется в организации морского вторжения в Венесуэлу 3 мая.
REGNUM 00:47
Здоровье
Диетолог назвала самый опасный суп
Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
РЕН ТВ 00:07
Футбол
Тимо Вернер может перейти в «Челси»
Помимо футболиста "лис", в шорт-лист вошли проводящий отличный сезон полузащитник "Байера" Кай Хаверц, не менее яркий вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, форвард "Лиона" Мусса Дембеле и, наконец, один из самых желанных игроков для европейских топ-клубов, звездный нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.
Газета.Ru 02:06
Энергетика
Обе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день
Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, пройдут 6 июня, сообщили ТАСС в Минэнерго.
ТАСС 02:21
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости вчера в 09:51
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Происшествия
Число случаев СОVID-19 в Челябинской области достигло 3600
Общее число выявленных с начала пандемии случаев заболевания достигло 3600, сообщили в пятницу в региональном минздраве.
Российская газета 02:33
Политика
Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами
С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия вчера в 07:17
Армия и оружие
В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Происшествия
В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб
Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском вчера в 04:58
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Общество
В Саратовской области коронавирусом заболели уже 3363 человека
По данным на утро 3 июня 2020 года, в Саратовской области за сутки зарегистрировано 94 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб.
Аткарский уездЪ 03 июня в 02:21
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Авто
Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня вчера в 01:24
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Здоровье
Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
REGNUM 03:07