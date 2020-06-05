Энергетика
Ruposters.ruБелоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг
Ведомство направило письмо на имя главы "Газпрома" Алексея Миллера по поводу поставок газа. Документ стал ответом на требование российской компании вернуть долг, превышающий $165 млн, для начала переговоров.
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Музыка
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
Московский Комсомолец вчера в 09:51
Общество
Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru 06:26
Шоу-бизнес
Пелагея изменила имидж и помолодела
Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос».
Амур.инфо вчера в 05:06
Общество
Жену Андрея Норкина похоронили в Подмосковье
Сегодня состоялась церемония прощания с Юлией Норкиной — женой телеведущего Андрея Норкина.
StarHit.ru 09:45
Кино
Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости 08:41
Музыка
Звезда «Холостяка» посвятил новый трек бывшей возлюбленной
Главный герой седьмого сезона знаменитого шоу на ТНТ "Холостяк" Антон Криворотов выпустил свой самый романтичный трек, который посвящен бывшей возлюбленной.
Народные новости вчера в 12:30
Культура
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 12:08
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости вчера в 12:35
Происшествия
В Ингушетии столкнулись два автобуса
Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие этой фирме, которые развозили рабочих сада.
ТАСС 13:44
Шоу-бизнес
Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News 04 июня в 05:58
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч показали танец с очками
В своем Instagram Рудковская опубликовала видео, как ее семья исполняет танец с очками под композицию Banana в исполнении Sнаддуи Conkarah.
ProstoProSport 12:29
Космос
Астрономы завершили новый каталог инфракрасных темных облаков
Астрономы CfA Jyothish Pariu и Joe Hora только что завершили новый каталог IRDC, содержащий 18 845 объектов, извлеченных из инфракрасных изображений IRAC, с использованием разработанного ими нового компьютерного алгоритма, который использует поиск контуров и так называемые методы нейронной сети.
V-kosmose.com 01:29
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова предстала перед фанатами в образе блондинки
Кто-то отметил, что девушке неплохо было бы оставить свой цвет, а некоторые поклонники отметили, что Самойловой идет образ блондинки.
OvideO.ru 11:47
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Политика
Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на американский газ
Ранее власти Германии пригрозили Вашингтону ввести штрафные пошлины на американский газ, если Соединённые Штаты не прекратят оказывать давление на российский газопровод «Северный поток-2».
Аргументы и Факты вчера в 22:28
Здоровье
Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп
Вестник Кавказа 12:20
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей
Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ 11:58
Шоу-бизнес
Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд мира
Второе место в списке рэпер Канье Вест, который является мужем Ким Кардашьян, бюджет которого составляет около 200 миллионов, а тройку лидеров замыкает теннисист Роджер Федерер, чье состояние достигло более 100 миллионов долларов.
ГЛАС.RU 04 июня в 11:36
Фигурное катание
Группа Тутберидзе показала первый прокат Косторной после перерыва
Группа тренера Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте опубликовала первый выход на лед фигуристки Алены Косторной после перерыва из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 14:59
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
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