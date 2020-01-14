с чего всё началось

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона увеличилось до восьми, сообщила в Twitter служба экстренной медицинской помощи.

Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

Политика США решили продолжить торговую войну с Китаем до выборов президента Как сообщили в комитете по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР, в дальнейшем планируется продолжить работу по снятию пошлин на ряд товаров США.

Происшествия РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ В Москве задержали бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПОЯМ) Олега Козина, сообщил РБК со ссылкой на источник в столичном управлении МВД и территориальном отделе полиции.

Происшествия При стрельбе в школе Техаса убит ученик Неизвестный учинил стрельбу в школе, расположенной в американском штате Техас в городе Хьюстон, в результате чего погиб один ученик.

Политика Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.

Политика Президент Эстонии разочаровалась в России Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.

Происшествия В Улан-Удэ автомобиль врезался в столб Инцидент произошел на ул. Терешковой. По данным МВД по Республике Бурятия, водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на столб.

Общество Энергетики восстановили прерванное ранее электроснабжение Якутска Сегодня, 15 января, в 5:26 специалисты Центральных электрических сетей восстановили электроснабжение части города Якутска, прерванное ранее в результате технологического нарушения на ПС «Южная» по временной схеме.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».

Общество В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.