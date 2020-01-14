Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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