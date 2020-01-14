Энергетика
Газета.RuМинск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
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Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми
Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона увеличилось до восьми, сообщила в Twitter служба экстренной медицинской помощи.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева стала брюнеткой на одну ночь
На Старый Новый год известная блондинка Виктория Лопырева появилась Instagram с темным цветом волос.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Наука
Ультразвук упрочил 3D-печатные детали из сплавов
Как сообщает ToDay News Ufa, физики напечатали деталь сплавом титана, воздействуя на него ультразвуком.
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Политика
США решили продолжить торговую войну с Китаем до выборов президента
Как сообщили в комитете по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР, в дальнейшем планируется продолжить работу по снятию пошлин на ряд товаров США.
Происшествия
РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ
В Москве задержали бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПОЯМ) Олега Козина, сообщил РБК со ссылкой на источник в столичном управлении МВД и территориальном отделе полиции.
Происшествия
При стрельбе в школе Техаса убит ученик
Неизвестный учинил стрельбу в школе, расположенной в американском штате Техас в городе Хьюстон, в результате чего погиб один ученик.
Происшествия
Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе
Двадцать шесть человек, включая 17 детей, пострадали в США в результате сброса керосина.
Политика
Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Политика
Президент Эстонии разочаровалась в России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.
Кино
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Общество
В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации
Ранее Топилин призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».
Кино
Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда зрители смогут увидеть новый сезон сериала «Сваты».
Происшествия
В Улан-Удэ автомобиль врезался в столб
Инцидент произошел на ул. Терешковой. По данным МВД по Республике Бурятия, водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на столб.
Общество
Энергетики восстановили прерванное ранее электроснабжение Якутска
Сегодня, 15 января, в 5:26 специалисты Центральных электрических сетей восстановили электроснабжение части города Якутска, прерванное ранее в результате технологического нарушения на ПС «Южная» по временной схеме.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа
Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».
Экономика
По новой схеме. Как изменится выплата пенсий
Главное новшество: с 1 января 2020 года изменился период, который используется для расчёта накопительной пенсии.
Общество
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Политика
Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
Армия и оружие
Израиль атаковал военный аэродром в сирийском Хомсе — SANA
Ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс в Сирии наносили израильские ВВС, сообщает агентство SANA.
Происшествия
В Уфе три человека пострадали при хлопке газа в жилом доме
Стена обрушилась в Уфе после хлопка бытового газа на втором этаже жилого дома, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.