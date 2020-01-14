Энергетика
Газета.RuМинск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Читать в источнике
Оценить1160
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 19:40, Ашберн
Происшествия
Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полицией полномочий
Журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг
Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.
Политика
Россию хотят сделать виновной в крушении украинского Boeing в Иране
В интервью украинскому телеканалу «Прямой» Ельченко заявил, что ответственность за сбитый лайнер лежит в том числе на поставщике ракет для их комплексов ПВО, то есть России.
Экономика
Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть
Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует.
Общество
Макаревич назвал критиков Горбачева «мразями»
Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
Кино
Скандинавские короткометражки покажут в нижегородском кинотеатре
Программа«Nordic Shorts» будет показана в нижегородском кинотеатре «Орленок» с 23 по 29 января. Об этом сообщается на сайте кинотеатра.
Экономика
Почему мировой долг достиг рекордных $253 трлн
Мировой долг обновил исторический максимум и достиг $253 трлн, или 322% глобального ВВП.
Футбол
Березуцкий: «Слуцкий звал в „Рубин“. И всё ещё может быть»
Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий, который ещё осенью минувшего года работал в тренерском штабе Слуцкого в "Витессе", признался, что мог снова воссоединиться с экс-наставником ЦСКА, отправившись следом за ним в Казань, однако на данный момент ответил отказом.
Происшествия
В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
Шоу-бизнес
Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина
Недавно в Сети появилась информация о его романе с внучкой экс-президента страны – Марией Юмашевой.
Общество
Меган Маркл отказалась участвовать в семейном совете Елизаветы II
Вердикт, который должна была вынести королева Елизавета II на семейном собрании в Сандрингемском дворце в Норфолке 13 января, беспокоил не только поклонников герцогов Сассекских, но, как оказалось, и саму Меган Маркл.
Технологии
Спецслужбы США обнаружили критическую уязвимость Windows
Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость операционной системы Windows корпорации Microsoft, сообщает Bloomberg со ссылкой на директора по кибербезопасности АНБ Энн Нойбергер.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Футбол
Карпин сделал предложение будущей жене, брея подмышку
Культура
Телеканал «Россия 1» закрыл шоу «Сам себе режиссер»
Экономика
SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
Хоккей
«Ак Барс» побеждает «Амур» в серии буллитов
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Политика
Путин попросил Кудрина проконтролировать реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов.
Экономика
В ЦБ разъяснили схему перевода накоплений в новую пенсионную систему
В Центробанке рассказали о механизме перевода накоплений в новую пенсионную систему.
Армия и оружие
Пентагон признал, что Турция не поддается давлению по С-400
Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что в случае введения американских санкций из-за покупки Анкарой российских С-400, он может закрыть базу США Инджирлик.
Авто
В ГИБДД напомнили о недопустимости управления зарегистрированной машиной без госномеров
Госавтоинспекция России напоминает о недопустимости управления зарегистрированным автомобилем, на котором еще не установлены государственные регистрационные знаки.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с женой
Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров разместил в своем Instagram-аккаунте очередной стих.
Происшествия
76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Армия и оружие
Китай ввел в строй самый мощный эсминец в мире
Корабль имеет водоизмещение крейсера в 10 тысяч тонн, а по длине (183 метра) уступает только американскому стелс-эсминцу Zumwalt, сообщает телеканал CGTN.
Кино
«Холоп» Шипенко обогнал фильм «Т-34» по сборам в российском прокате
Транспорт
Сахалин попросил у правительства РФ помощи в строительстве ВПП в аэропорту Южно-Сахалинска
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко попросил правительство РФ профинансировать строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска за счет средств федерального бюджета, сообщила пресс-служба регионального правительства.