с чего всё началось

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.

Футбол Березуцкий: «Слуцкий звал в „Рубин“. И всё ещё может быть» Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий, который ещё осенью минувшего года работал в тренерском штабе Слуцкого в "Витессе", признался, что мог снова воссоединиться с экс-наставником ЦСКА, отправившись следом за ним в Казань, однако на данный момент ответил отказом.

Общество Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью "Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Общество Более 170 клиентов Почты России стали миллионерами в 2019 году Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым через рязанскую почту, в 2019 году составила более 15 млн рублей, а победителями лотерей стали более 100 тысяч рязанцев, что превышает аналогичный показатель прошлого года.

Армия и оружие Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая Китай, вероятнее всего, будет наращивать и модернизировать свой ядерный арсенал в ближайшие годы, но надежда на присоединение Пекина к переговорам по контролю над вооружениями по-прежнему остается, заявил в интервью РИА Новости директор центра военно-политического анализа Хадсонского института (США), эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц.

Армия и оружие Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты Военное морское судно должно было обеспечивать передачу информации иранскими системам ПВО в случае пуска в сторону Ирана ракет или же при приближении истребителей и бомбардировщиков со стороны авиабазы Диего-Гарсия, где уже находились американские стратегические бомбардировщики B-52H.

Политика США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».

Кино В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.