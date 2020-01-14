Энергетика
Газета.RuМинск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
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Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Шоу-бизнес
Экс-муж Марии Порошиной через суд доказал, что он не отец ее сына
Футбол
Березуцкий: «Слуцкий звал в „Рубин“. И всё ещё может быть»
Бывший футболист сборной России Василий Березуцкий, который ещё осенью минувшего года работал в тренерском штабе Слуцкого в "Витессе", признался, что мог снова воссоединиться с экс-наставником ЦСКА, отправившись следом за ним в Казань, однако на данный момент ответил отказом.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам обыграл «Амур»
Гаджеты
Apple оснастит 5,4-дюймовый iPhone датчиком Face ID
Здоровье
В Кизляре произошла вспышка острой кишечной инфекции
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Космос
«Роскосмос» выделит 8 млрд рублей на корабль для полетов к Луне
В 2021 году "Роскосмос" рассчитывает потратить более восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел".
Общество
Более 170 клиентов Почты России стали миллионерами в 2019 году
Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым через рязанскую почту, в 2019 году составила более 15 млн рублей, а победителями лотерей стали более 100 тысяч рязанцев, что превышает аналогичный показатель прошлого года.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Шоу-бизнес
Летучая взволновала поклонников откровенным снимком
Телеведущая Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников откровенной фотографией.
Армия и оружие
Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
Китай, вероятнее всего, будет наращивать и модернизировать свой ядерный арсенал в ближайшие годы, но надежда на присоединение Пекина к переговорам по контролю над вооружениями по-прежнему остается, заявил в интервью РИА Новости директор центра военно-политического анализа Хадсонского института (США), эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц.
Кино
Создатели «Ведьмака» снимут книжную концовку для сериала
Шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Хиссрич, сообщила о том, что создатели снимут каноничную концовку по оригинальным книгам.
Армия и оружие
Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты
Военное морское судно должно было обеспечивать передачу информации иранскими системам ПВО в случае пуска в сторону Ирана ракет или же при приближении истребителей и бомбардировщиков со стороны авиабазы Диего-Гарсия, где уже находились американские стратегические бомбардировщики B-52H.
Экономика
Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть
Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует.
Политика
США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов
США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа
Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Технологии
Спецслужбы США обнаружили критическую уязвимость Windows
Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость операционной системы Windows корпорации Microsoft, сообщает Bloomberg со ссылкой на директора по кибербезопасности АНБ Энн Нойбергер.