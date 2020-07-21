Экономика

REGNUMREGNUMМинск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
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с чего всё началось
«Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового манёвра оцениваются в сумму порядка 350 млн (белорусских) рублей», — приводит
 БЕЛТА его слова.
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