с чего всё началось

Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,9K

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании. 40

Шоу-бизнес Внучка Елизаветы II не пригласила на свою свадьбу принцев Гарри и Уильяма с женами Внучка Елизаветы II не пригласила на свою свадьбу принцев Гарри и Уильяма с женами Именно по этой причине и не пригласили принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Наука Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать. 57

Музыка Shazam назвал самые популярные песни у российских пользователей В первой половине 2020 года наибольшую популярность у россиян получила композиция August белорусской группы Intelligency, свидетельствуют данные сервиса по распознавания музыки Shazam (принадлежит Apple).

Игры Игра про путешествия Самурая Джека через пространство и время выйдет 21 августа Издатель Adult Swim Games и разработчик Soleil объявили дату выхода Samurai Jack: Battle Through Time — 21 августа на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.

Политика Дегтярев прокомментировал свое назначение врио главы Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение — это результат того, что Москва услышала мнение избирателей. 31

Общество Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса. 72

Кино На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая» На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».

Происшествия Поджог не был причиной пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте Причиной пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте не был поджог, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ходе выступления в Национальном собрании.

Технологии Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт. 184