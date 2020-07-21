Экономика
REGNUMМинск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.
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«Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового манёвра оцениваются в сумму порядка 350 млн (белорусских) рублей», — приводит БЕЛТА его слова.RT на русскомвчера в 09:16
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Минск оценил потери бюджета от налогового манёвра в России в 146 млн долларов
Говорит Москвавчера в 09:52
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