с чего всё началось

Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Общество Аномальное тепло ожидает ряд регионов России Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.

Происшествия СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова. 11

Политика Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям. 221

Политика Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада» Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения. 72

Политика Канье Уэст спросил подписчиков, видят ли они его президентом Ранее Уэст предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента, сообщают РИА «Новости».

Здоровье Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда Ранее отец девочки Станислав Семеньков рассказал РИА Новости, что ребенку ввели препарат для лечения спинальной мышечной атрофии Zolgensma, два миллиона долларов на который собирали "всем миром". 1

Финансы ЦБ снизит ставку до нового исторического минимума Снижение ставки еще на 0,5 п.п. обеспечит России новый исторический минимум.

Политика Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем". 1,9K

Шоу-бизнес Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью. 55

Общество В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. 84

Общество Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением. 57

Наука Тяжесть COVID-19 не зависит от группы крови Исследователи проанализировали историю болезни более чем у 1200 больных и не нашли никакой статистической взаимосвязи групп крови с риском умереть от COVID-19 или с необходимостью использовать аппараты искусственного дыхания.

Общество В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае, такие изменения внес в указ о мерах по предупреждению распространения COVID-19 губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства. 1

Общество Особое мнение: Дмитрий Быков Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.