Экономика
REGNUMМинск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
«Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового манёвра оцениваются в сумму порядка 350 млн (белорусских) рублей», — приводит БЕЛТА его слова.RT на русском09:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке разрешил полиции передать им воду
Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды.
Rambler News Service 12:31
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры
Газета.Ru 11:21
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Общество
Олег Тиньков сообщил о потере волос после химиотерапии
Говорит Москва 10:48
Экономика
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
Армия и оружие
В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием
Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) "Воронеж" и "Владивосток" пополнят боевой состав Военно-морского флота через семь-восемь лет, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости 08:41
Политика
В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей
Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
Британские депутаты потребовали ужесточить выдачу «золотых виз» россиянам
Наиболее привлекательным для россиян оказался Лондон — в докладе депутаты даже используют выражение «Лондонград» (Londongrad), известное как описание британской столицы среди российских эмигрантов.
РБК 13:04
Экономика
«Газпром» готовит «вечные» бонды для финансирования газификации в РФ
"Газпром" готовит бессрочные облигации для финансирования газификации.
Интерфакс 11:22
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Музыка
Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения
Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 08:56
Политика
Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 28 июля
Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается во вторник на сайте президента республики.
ТАСС 09:21
Политика
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
Общество
Инфекционист ФМБА оценил вероятность новой вспышки коронавируса
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров заявил, что коронавирус перейдет в разряд сезонных болезней, массовых заражений не случится.
Городовой 13:10
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II не пригласила на свою свадьбу принцев Гарри и Уильяма с женами
Внучка Елизаветы II не пригласила на свою свадьбу принцев Гарри и Уильяма с женами Именно по этой причине и не пригласили принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Вокруг ТВ 04:27
Происшествия
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн
Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ.
REGNUM 10:44
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать.
ToDay News Ufa 09:45
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске
РИА Новости 12:59