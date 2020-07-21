Экономика

REGNUMREGNUMМинск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
«Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового манёвра оцениваются в сумму порядка 350 млн (белорусских) рублей», — приводит
 БЕЛТА его слова.
RT на русском09:16

Подробнее о событии

Потери Белоруссии в 2021 году от налогового маневра в РФ оценили в $145 млн

Интерфакс09:27

Минск оценил в $145 млн свои потери в 2021 году от налогового маневра в РФ

Коммерсантъ11:06

Минск оценил потери бюджета от налогового манёвра в России в 146 млн долларов

Говорит Москва09:52

Минск оценил потери от налогового маневра в России

Газета.Ru09:29

В Белоруссии оценили свои потери от налогового маневра России в 2021 году

РБК12:25

Минск оценил потери в 2021 году от налогового манёвра в России

RT на русском09:16

Минск оценивает потери в 2021 году от налогового маневра в РФ на уровне примерно $146 млн

ТАСС09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Прилучный тратит на Карпович миллионы, накопленные в браке с Муцениеце

iReactor 08:12
16
Происшествия

Захвативший заложников в Луцке разрешил полиции передать им воду

Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды.
Rambler News Service 12:31
14
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
388
Шоу-бизнес

Раскрыта причина ухода Добронравова из Театра сатиры

Газета.Ru 11:21
48
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
616
Общество

Олег Тиньков сообщил о потере волос после химиотерапии

Говорит Москва 10:48
6
Экономика

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
268
Армия и оружие

В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием

Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) "Воронеж" и "Владивосток" пополнят боевой состав Военно-морского флота через семь-восемь лет, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости 08:41
19
Политика

В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей

Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
9
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
468
Общество

Британские депутаты потребовали ужесточить выдачу «золотых виз» россиянам

Наиболее привлекательным для россиян оказался Лондон — в докладе депутаты даже используют выражение «Лондонград» (Londongrad), известное как описание британской столицы среди российских эмигрантов.
РБК 13:04
Экономика

«Газпром» готовит «вечные» бонды для финансирования газификации в РФ

"Газпром" готовит бессрочные облигации для финансирования газификации.
Интерфакс 11:22
Политика

Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом

Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
827
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,3K
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
303
Здоровье

Врач-онколог рекомендовал пить воду для здоровья кишечника

МИР 24 07:47
22
Музыка

Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 08:56
135
Политика

Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 28 июля

Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается во вторник на сайте президента республики.
ТАСС 09:21
22
Политика

Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека

«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
2,8K
Общество

Инфекционист ФМБА оценил вероятность новой вспышки коронавируса

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров заявил, что коронавирус перейдет в разряд сезонных болезней, массовых заражений не случится.
Городовой 13:10
3
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II не пригласила на свою свадьбу принцев Гарри и Уильяма с женами

Внучка Елизаветы II не пригласила на свою свадьбу принцев Гарри и Уильяма с женами Именно по этой причине и не пригласили принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Вокруг ТВ 04:27
Происшествия

В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн

Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ.
REGNUM 10:44
20
Наука

Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

Ученые из Даремского университета в Великобритании и Института Фраунгофера в Германии рассказали о разработке материала, который нельзя разрезать.
ToDay News Ufa 09:45
53
Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона

Национальная служба новостей вчера в 15:40
125
Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
45
Происшествия

Ростехнадзор установил причину аварии в пермском отеле «Карамель»

REGNUM 08:42
4
Единоборства

Шон О’Мэлли заявил, что Пётр Ян страдает от «синдрома коротышки»

News.ru 10:04
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов сразятся в Сочи без зрителей

Вести.Ru 09:44
2
Происшествия

Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске

РИА Новости 12:59
14
Происшествия

Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»

Газета.Ru 10:51
132
Как работают Яндекс.Новости?
Главное