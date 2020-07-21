с чего всё началось

Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Экономика Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году. 268

Общество Британские депутаты потребовали ужесточить выдачу «золотых виз» россиянам Наиболее привлекательным для россиян оказался Лондон — в докладе депутаты даже используют выражение «Лондонград» (Londongrad), известное как описание британской столицы среди российских эмигрантов.

Политика Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. 827

Музыка Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы. 135

Политика Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 28 июля Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается во вторник на сайте президента республики. 22

Общество Инфекционист ФМБА оценил вероятность новой вспышки коронавируса Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров заявил, что коронавирус перейдет в разряд сезонных болезней, массовых заражений не случится. 3

Шоу-бизнес Внучка Елизаветы II не пригласила на свою свадьбу принцев Гарри и Уильяма с женами Внучка Елизаветы II не пригласила на свою свадьбу принцев Гарри и Уильяма с женами Именно по этой причине и не пригласили принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Происшествия В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ. 20