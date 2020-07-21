с чего всё началось

Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Политика Опубликован британский доклад о «российском вмешательстве» Опубликован доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ во внутреннюю политику Великобритании.

Здоровье На Украине заявили о снижении суточного прироста случаев коронавируса Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил о снижении суточного прироста выявляемых случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия Полиция раскрыла личность террориста, захватившего заложников в Луцке Полиция Украины установила личность террориста, который утром захватил автобус с заложниками на центральной площади города Луцка на западе страны.

Общество Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов Певица Мадонна рассказала в твиттере, что не заплатила штраф в один миллион долларов, который якобы получила за речь на концерте в Санкт-Петербурге восемь лет назад. 54

Общество Луцкий террорист выдвинул ультиматум и дал полчаса на его выполнение Одна из удерживаемых пассажирок автобуса в Луцке дозвонилась в редакцию сайта "Перший" и во время разговора объявила об ультиматуме Максима Кривоша (Плохого).

Политика Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 1,1K

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,2K

Политика В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2» Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe. 149

Музыка Большой концертный марафон ко Дню ВМФ пройдет в онлайн-формате В воскресенье, 26 июля, в День ВМФ пройдет большой концертный марафон. Его подготовил городской комитет по культуре.

Политика Глава МИД Ирана передал послание Роухани Путину Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым передал послание иранского президента Хасана Роухани президенту России Владимиру Путину, рассказал Лавров.

Здоровье Академик РАН назвал условие для завершения первой волны COVID-19 Осенний всплеск заболеваемости будет связан не только и не столько с COVID-19, сколько с другими респираторными заболеваниями, которые никуда не делись, такой подъем происходит каждый год, добавил академик. 1

Гаджеты Наглядная разница между Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro Неофициальный рендер Huawei Mate 40 Pro На этот раз, подробностями поделился известный сетевой информатор Rodent950, опубликовавший в социальной сети Twitter описание Huawei Mate 40 Pro от Mate 40.

Наука Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления Тест, получивший название PanSeer, эффективно выявляет на самых ранних стадиях рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак.

Политика Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. 803