Экономика
REGNUMМинск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
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«Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового манёвра оцениваются в сумму порядка 350 млн (белорусских) рублей», — приводит БЕЛТА его слова.RT на русском09:16
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Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Путешествия
Россияне показали реальные кадры с переполненных сочинских пляжей
Россияне показали реальные кадры с отдыха на Черноморском побережье. Туристы на переполненных пляжах размещаются едва ли не друг на друге.
ФАН 10:25
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес
Николай Басков публично оскорбил Настю Ивлееву
Территория новостей 05:54
Футбол
Дзюба ответил болельщику на обвинения в подкупе судей «Зенитом»
Rambler News Service 09:52
Происшествия
В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке
МИД Украины установил личность мужчины, захватившего пассажиров автобуса в Луцке.
Деловое.ТВ 09:20
Политика
В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe.
РБК 07:02
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru вчера в 08:38
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн
Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ.
REGNUM 10:44
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия вчера в 18:37
Политика
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства.
РИА Новости 06:33
Футбол
«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину
Российский футболист Александр Кокорин получил предложения о контракте от московского "Динамо" и казанского "Рубина", сообщает "Спорт-Экспресс".
Интерфакс-Спорт 08:26
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Космос
Астронавты NASA второй раз за неделю вышли в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен начали во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения широкого спектра работ.
ТАСС 08:17
Политика
В Госдуме требуют пересмотра итогов ЕГЭ по химии и отставок
Москва, 21 июля 2020, 14:26 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов требует наказать виновных в нарушениях на ЕГЭ по химии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
REGNUM 07:26
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском 06:19
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 19 июля в 11:39
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Происшествия
На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:57
Происшествия
Взявший заложников в Луцке открыл огонь по полицейскому дрону
Прогремевшие в непосредственной близости от автобуса с заложниками в Луцке взрывы были попытками предполагаемого террориста Максима Кривоша (Плохого) сбить полицейский квадрокоптер.
Вести.Ru 10:31
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Общество
Россиян заверили в отсутствии угрозы нового всплеска коронавируса
Угрозы нового всплеска заражаемости коронавирусом, как было зимой, весной и летом, больше не ожидается.
Lenta.ru 10:37
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
ПРАЙМ 02:08