с чего всё началось

Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Общество Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года". 5,7K

Путешествия Россияне показали реальные кадры с переполненных сочинских пляжей Россияне показали реальные кадры с отдыха на Черноморском побережье. Туристы на переполненных пляжах размещаются едва ли не друг на друге. 1

Политика В конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2» Палата представителей конгресса США одобрила поправки в проект бюджета Пентагона, которые предполагают новые санкции против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сообщает радиостанция Free Europe. 148

Политика Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 3,9K

Происшествия В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ.

Общество Названа выигравшая от коронавируса страна Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times. 82

Политика МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства. 349

Футбол «Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину Российский футболист Александр Кокорин получил предложения о контракте от московского "Динамо" и казанского "Рубина", сообщает "Спорт-Экспресс".

Общество Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово". 148

Космос Астронавты NASA второй раз за неделю вышли в открытый космос Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен начали во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения широкого спектра работ.

Политика В Госдуме требуют пересмотра итогов ЕГЭ по химии и отставок Москва, 21 июля 2020, 14:26 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов требует наказать виновных в нарушениях на ЕГЭ по химии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Политика Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 978

Происшествия На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе. 204

Происшествия Взявший заложников в Луцке открыл огонь по полицейскому дрону Прогремевшие в непосредственной близости от автобуса с заложниками в Луцке взрывы были попытками предполагаемого террориста Максима Кривоша (Плохого) сбить полицейский квадрокоптер.

Общество Россиян заверили в отсутствии угрозы нового всплеска коронавируса Угрозы нового всплеска заражаемости коронавирусом, как было зимой, весной и летом, больше не ожидается.

Общество В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. 60