с чего всё началось

Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Здоровье Свердловская область купила новые лекарства для больных COVID-19 Креков отметил, что эти препараты используют для лечения коронавируса в Москве.

Происшествия В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в отношении российского гражданина, которого обвиняют в том, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГ* (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Армия и оружие Парламент Египта одобрил резолюцию о размещении военных за рубежом Каир, 21 июля 2020, 13:45 — REGNUM Члены парламента Египта проголосовали за то, чтобы разрешить размещение своих военных за рубежом для защиты «национальной безопасности» и «борьбы с преступниками и иностранными террористами на Западном фронте». 20

Общество Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона Поляков занимал этот пост с 2017 года. Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев приехал в Анапу с рабочим визитом. 128

Общество Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы. 500

Единоборства Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет в Сочи без зрителей Изначально турнир ACA 107 должен был пройти в Москве 3 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля. 2

Футбол ЦСКА предоставит Гайчу частный самолет для прибытия в Россию Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в скором времени прибудет в расположение клуба.

Музыка Группа Gorillaz выпустила клип Pac-Man Британская виртуальная группа Gorillaz выпустила очередной клип из своего нового проекта Song Machine.

Политика Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ. 942

Культура Умер актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Константина Богомолова 2010 года "Принцесса и идиот".

Общество Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. 1

Армия и оружие Иран обязательно ответит США за убийство Сулеймани, заявил Хаменеи Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Энергетика Европа нашла замену российскому газу Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому». 386

Армия и оружие США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости". 821

Общество Бывшего зампреда СК подозревают в получении взятки СК проводит проверку в отношении бывшего зампреда Следственного комитета, начальника Главного военного следственного управления Александра Сорочкина из-за информации о возможной взятке. 10

Здоровье Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки. 15

Футбол Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России "Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц. 44