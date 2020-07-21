Экономика
REGNUMМинск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
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с чего всё началось
«Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового манёвра оцениваются в сумму порядка 350 млн (белорусских) рублей», — приводит БЕЛТА его слова.RT на русском09:16
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Здоровье
Свердловская область купила новые лекарства для больных COVID-19
Креков отметил, что эти препараты используют для лечения коронавируса в Москве.
ТагилСити.ру 12:23
Общество
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru 14:12
Происшествия
В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму
Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в отношении российского гражданина, которого обвиняют в том, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГ* (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
РИА Новости 14:16
Армия и оружие
Парламент Египта одобрил резолюцию о размещении военных за рубежом
Каир, 21 июля 2020, 13:45 — REGNUM Члены парламента Египта проголосовали за то, чтобы разрешить размещение своих военных за рубежом для защиты «национальной безопасности» и «борьбы с преступниками и иностранными террористами на Западном фронте».
REGNUM 06:45
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Поляков занимал этот пост с 2017 года. Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев приехал в Анапу с рабочим визитом.
Газета.Ru вчера в 16:18
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы.
BFM.ru 10:22
Единоборства
Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет в Сочи без зрителей
Изначально турнир ACA 107 должен был пройти в Москве 3 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июля.
Кубанские новости 11:43
Футбол
ЦСКА предоставит Гайчу частный самолет для прибытия в Россию
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в скором времени прибудет в расположение клуба.
Metaratings 14:19
Музыка
Группа Gorillaz выпустила клип Pac-Man
Британская виртуальная группа Gorillaz выпустила очередной клип из своего нового проекта Song Machine.
Игромания.ру 12:11
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Наука
На дне Тихого океана нашли пришельца из фильма Стивена Спилберга
Ученые обнаружили внешне похожих на инопланетян странных существ на дне в восточной части Тихого океана.
МедиаПоток 07:46
Культура
Умер актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Константина Богомолова 2010 года "Принцесса и идиот".
ТАСС 14:15
Общество
Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов
Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29
Армия и оружие
Иран обязательно ответит США за убийство Сулеймани, заявил Хаменеи
Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
РИА Новости 13:41
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Здоровье
Росздравнадзор сообщил о росте смертности в России за шесть месяцев
За последние шесть месяцев в России зафиксировали рост смертности, в том числе из-за коронавирусной инфекции.
РБК 13:27
Армия и оружие
США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Происшествия
Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске
РИА Новости 12:59
Общество
Бывшего зампреда СК подозревают в получении взятки
СК проводит проверку в отношении бывшего зампреда Следственного комитета, начальника Главного военного следственного управления Александра Сорочкина из-за информации о возможной взятке.
МР7.ру 04:13
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Здоровье
Волгоградцев предупреждают о приближении сильной магнитной бури
Из-за повышенной солнечной активности 29 июля на планете произойдет довольно крупная магнитная буря, которая будет продолжаться целые сутки.
Волга-Медиа 19 июля в 15:52
Футбол
Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости 13:32
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
Футбол
В заключительном туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом»
Игра пройдет на домашнем стадионе «черно-зеленых» В 30 туре РПЛ футбольный клуб «Краснодар» встретится с клубом «Ахмат» из Грозного.
Кубань-Информ 13:08