Экономика

РБКРБКМинск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
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с чего всё началось

Минск не будет запрашивать у России госкредит на 600 миллионов долларов

Белоруссия больше не запрашивает у России государственный кредит примерно на 600 миллионов долларов, потребности в нем нет, заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.
РИА Новости04:21

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Минск рассчитывает получить китайский кредит на 500 миллионов долларов

РИА Новости04:26

Белоруссия не обсуждает с Россией займ на $600 млн. Минск намерен кредитоваться в Китае

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Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

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Московский Комсомолец04:56

Минск передумал брать госкредит у России на 600 млн долларов

Взгляд.ру04:18
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:33, Вашингтон
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