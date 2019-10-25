Белоруссия больше не запрашивает у России государственный кредит примерно на 600 миллионов долларов, потребности в нем нет, заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

с чего всё началось

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

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