Экономика
РБКМинск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
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с чего всё началось
Белоруссия больше не запрашивает у России государственный кредит примерно на 600 миллионов долларов, потребности в нем нет, заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.РИА Новости04:21
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В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
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Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
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Цирковой медведь напал на дрессировщика
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Сампо ТВ 360° вчера в 14:15
Общество
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Доступ1 04:27
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Коммерсантъ вчера в 22:26
Политика
ЦАР изучает возможность создания российской военной базы
Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания военной базы РФ на своей территории.
Российская газета 05:16
Армия и оружие
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Патрушев: зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки
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РИА Новости 03:57
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
REGNUM 04:02
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Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
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Общество
На Украине появилась банкнота в 1000 гривен
На Украине в наличном обращении 25 октября появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен (около 2,5 тыс. рублей).
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Политика
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Экономика
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"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
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Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
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