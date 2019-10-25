Экономика

РБКРБКМинск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
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Белоруссия не будет брать кредит в $600 млн у России

Коммерсантъ05:21

Минск рассчитывает получить китайский кредит на 500 миллионов долларов

РИА Новости04:26

Минск отказался просить у России кредит на $600 млн

Московский Комсомолец04:56

Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн

RT на русском04:33

Белоруссия не обсуждает с Россией займ на $600 млн. Минск намерен кредитоваться в Китае

ТАСС04:29

Минск передумал брать госкредит у России на 600 млн долларов

Взгляд.ру04:18

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК05:13
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Общество

Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию

В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru вчера в 13:42
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Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости вчера в 19:05
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» продолжили рост

Акции "Сургутнефтегаза" продолжили рост в четверг, 24 октября, после взлета накануне.
DP.RU вчера в 05:08
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Наука

Детское ожирение связано со структурными изменениями головного мозга

Авторы нового исследования связали лишний вес у детей с более низким баллом в тестах на показатели исполнительной функции (когнитивные процессы, связанные с планированием, гибкостью мышления, контролем эмоций и поведения, а также некоторыми другими важными задачами).
Planet Today 05:12
Происшествия

В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери

РИА Новости вчера в 14:28
Общество

РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

BFM.ru 05:32
Экономика

Доходы «Яндекса» растут быстрее прогнозов компании

Медленнее всего растет основной бизнес «Яндекса» – размещение рекламы. Эти доходы увеличилось на 21% до 31,2 млрд руб.
Ведомости 06:02
Политика

Аваков заступился за «Азов» после критики в США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Армия и оружие

В Сербию прибыли комплексы С-400 и «Панцирь С»

Как сообщили в Минобороны России, дивизия комплексов С-400 «Триумф» и батарея «Панцирей С» были переброшены в Сербию, где они впервые примут участие в военных учениях за рубежом.
ANNA-News вчера в 06:11
Здоровье

Минздрав Башкирии выступает за раннюю диагностику женской онкологии

В Башкирии и России, к сожалению, идёт речь об увеличении диагностики предонкологического состояния у женщин.
Стерлитамакский рабочий 06:25
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Кино

Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии

24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма вчера в 05:00
Общество

Менеджер Нурмагомедова обозвал Макгрегора после слов о Дагестане

РИА Новости 02:30
Экономика

Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Футбол

Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Здоровье

Врач назвал первые признаки гипертонического криза

У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Вечерняя Москва 23 октября в 07:19
Происшествия

Полиция возбудила дело после обнаружения в Москве брошенного младенца

Полиция Москвы возбудила уголовное дело после обнаружения на улице брошенной шестимесячной девочки. Силовики разыскивают родителей ребенка.
Известия 05:06
Авто

В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show

Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Политика

Вице-премьер Украины: «Европа всегда переоценивала Россию»

«Европа всегда переоценивала Россию, а не недооценивала ее», — заявил в интервью украинскому изданию «Сегодня», опубликованному сегодня, 25 октября, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
REGNUM 06:18
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью

Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Общество

Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
Газета.Ru 02:46
Здоровье

Медведев снял возрастные ограничения для программы «Земский доктор»

В ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил снять возрастные ограничения для участников программы.
Интерфакс - Россия 06:33
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
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