Экономика

ВедомостиВедомостиБелоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн

В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией. В апреле первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия кредит предоставит.
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Белоруссия не будет брать кредит в $600 млн у России

Коммерсантъ05:21

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК05:13

Минск передумал брать госкредит у России на 600 млн долларов

Взгляд.ру04:18

Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн

RT на русском04:33

Белоруссия не обсуждает с Россией займ на $600 млн. Минск намерен кредитоваться в Китае

ТАСС04:29

Минск отказался просить у России кредит на $600 млн

Московский Комсомолец04:56

Минск рассчитывает получить китайский кредит на 500 миллионов долларов

РИА Новости04:26
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США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти

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