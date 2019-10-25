Экономика
РБКМинск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
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Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Здоровье
Рак простаты провоцируют три молочных продукта
Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Ugpressa.ru 22 октября в 14:47
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Рифей-Пермь 22 октября в 06:43
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Общество
Шнуров заявил, что успех в России не связан с начитанностью
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что успех в России не связан с начитанностью.
News.ru 07:03
Армия и оружие
Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения
По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт вчера в 21:44
Спорт
Исинбаева раскритиковала блогеров
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
News.ru 04:32
Футбол
Московский ЦСКА проиграл в третьем матче подряд в Лиге Европы
Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы, уступив венгерскому «Ференцварошу».
Вечерняя Москва вчера в 14:58
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Экономика
«Яндекс» нарастил квартальную выручку на 38%
Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали, что квартальная выручка компании вырастет на 36,3% до 44,4 млрд рублей, EBITDA - на 27% до 13,6 млрд рублей, маржинальность EBITDA составит 30,7%.
Интерфакс 07:17
Происшествия
Число погибших при пожаре в Ростове выросло до восьми
Информацию о смерти пострадавшей при пожаре YarNews подтвердили в Следственном комитете России.
ЯрNews 05:45
Армия и оружие
В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских
Lenta.ru вчера в 23:40
Политика
75 лет назад Красная армия освободила Норвегию от нацистов
В Норвегии отмечают 75-ю годовщину освобождения воинами Красной армии севера страны от нацистской оккупации.
Пятый канал 01:08
Происшествия
В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен
В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Известия 07:30
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Здоровье
Наркологи рассказали, как легко победить алкогольную зависимость
Наркологи назвали эффективные и нестандартные методы, которые могут победить алкогольную зависимость. Информацию об этом приводит OANews.
Слово и Дело вчера в 03:47
Происшествия
Сотрудник саровского ядерного центра получил срок за майнинг
Саровский городской суд приговорил к 3 годам и 3 месяцам колонии сотрудника федерального ядерного центра за попытку майнинга биткоинов на рабочем месте.
Российская газета вчера в 11:42
Здоровье
Более 500 человек примут участие в первом международном форуме волонтеров-медиков в Иванове
На следующей неделе в областном центре пройдет первый международный форум волонтеров-медиков.
Ивтелерадио 22 октября в 12:32
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Политика
На трехсторонке по газу 28 октября обсудят срок контракта и объемы поставок
Очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года пройдет 28 октября в Брюсселе.
Московский Комсомолец 07:32
Происшествия
Арестованный глава администрации Новочеркасска подал в отставку
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:36
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Экономика
Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум
Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.
ФАН 03:12
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Гаджеты
Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу
Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.
The GEEK вчера в 01:43
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Политика
В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 07:02