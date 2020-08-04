Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинск недополучил из-за нефтяных разборок с РФ 1,5 млрд бел. рублей

"От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд рублей", - сказал Лукашенко в ходе послания парламенту и народу во вторник в Минске. Белорусский президент поручил к 2025 году создать новую инфраструктуру импорта в страну нефти и газа.
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Лукашенко рассказал о потерях Белоруссии от «несправедливых» цен на энергоресурсы

Известия06:09

Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией

РИА Новости06:04

Лукашенко: Белоруссия потеряла от "нефтяных разборок " с Россией около $600 млн

ТАСС06:03

Минск недополучил из-за нефтяных разборок с РФ 1,5 млрд бел. рублей

Интерфакс05:59

Лукашенко заявил о потере около $615 млн из-за «нефтяных разборок» с Россией

Коммерсантъ05:49

Лукашенко заявил, что из-за «нефтяных разборок» с РФ Белоруссия потеряла 1,5 млрд рублей

Газета.Ru05:43

Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией

RT на русском05:38
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Политика

Кравчук ответил на критику из-за выступления на российском ТВ

Первый украинский президент, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что, выступая на российских телеканалах, защищает интересы Украины.
Взгляд.ру 12:54
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Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
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Политика

Лукашенко призвал провести выборы в Белоруссии как праздник

RT на русском 12:02
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Политика

Дерипаска обвинил Центробанк РФ в поддержке американских санкций

«Центробанк РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали», — написал Дерипаска.
URA.Ru 12:04
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Происшествия

При взрыве в столице Ливана погибли шесть человек

Бейрут, 4 августа 2020, 19:46 — REGNUM Не менее шести человек стали жертвами взрыва в порту Бейрута 4 августа, передаёт Al Arabiya.
REGNUM 12:46
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера

Российская газета вчера в 20:08
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
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Гаджеты

В Apple могут выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»

Компания Apple готовит к выходу новые смартфоны серии iPhone 12.
OAnews 04:40
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Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
Общество

ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям

Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
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Технологии

Apple заинтересована в приобретении TikTok

Компания Apple намерена приобрести сервис TikTok. Об этом сообщает журналист издания Axios Дэн Примак.
Деловое.ТВ 12:15
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Происшествия

Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже

Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
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Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
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Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК 12:09
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Общество

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
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Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве двух милиционеров в Москве в 1995 году

Чертановский районный суд арестовал Олега Бабаева, обвиняемого в убийстве двух сотрудников милиции в столице в 1995 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Москва 24 11:22
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Происшествия

Воры в законе стали устраивать драки в Европе

Lenta.ru 03:23
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Фигурное катание

ISU намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона-2020/21, сообщает агентство Kyodo.
Газета.Ru 03:31
Политика

Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии

В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Lenta.ru 10:06
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Армия и оружие

Пентагон объяснил необходимость ядерных ракет для сдерживания России

В тексте, ссылающемся на доклад Госдепартамента США, говорится, что США еще в 2010 году сняли с дежурства последнюю подобную ракету, в то время как Россия все последние годы занималась модернизацией своего ракетного вооружения.
Lenta.ru 11:19
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Игры

Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks

Обновление для World of Tanks станет доступным уже в этом месяце, однако конкретная дата пока не рассекречена.
Evo-rus.com 06:53
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Общество

В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей

Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей, следует из материалов портала госзакупок.
РИА Новости 10:31
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Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru вчера в 07:13
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
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Армия и оружие

Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ

Ранее сообщалось, что в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершились работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ, и началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца.
Российская газета 05:20
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
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