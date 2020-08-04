Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинск недополучил из-за нефтяных разборок с РФ 1,5 млрд бел. рублей

"От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд рублей", - сказал Лукашенко в ходе послания парламенту и народу во вторник в Минске. Белорусский президент поручил к 2025 году создать новую инфраструктуру импорта в страну нефти и газа.
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Лукашенко рассказал о потерях Белоруссии от «несправедливых» цен на энергоресурсы

Известия06:09

Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией

RT на русском05:38

Лукашенко: Белоруссия потеряла от "нефтяных разборок " с Россией около $600 млн

ТАСС06:03

Минск недополучил из-за нефтяных разборок с РФ 1,5 млрд бел. рублей

Интерфакс05:59

Лукашенко заявил о потере около $615 млн из-за «нефтяных разборок» с Россией

Коммерсантъ05:49

Лукашенко заявил, что из-за «нефтяных разборок» с РФ Белоруссия потеряла 1,5 млрд рублей

Газета.Ru05:43

Лукашенко оценил потери Белоруссии от «нефтяных разборок» с Россией

РИА Новости06:04
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Происшествия

В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте

В результате взрыва в Бейруте могли пострадать сотни человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хассана.
RT на русском 12:33
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Политика

Пушков назвал единственную причину интереса Запада к Белоруссии

Интерес Запада к Белоруссии заключается в планах «оторвать» республику от России и добиться там смены власти.
Rambler News Service 07:11
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Общество

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
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Армия и оружие

МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Москва, 4 августа 2020, 18:21 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 перехватил иностранный самолёт-разведчик над нейтральными водами Баренцева моря.
REGNUM 11:21
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Политика

Хорватия и Сербия по-разному отметят годовщину операции «Буря»

Белград, 4 августа 2020, 13:53 — REGNUM День памяти жертв преступлений против сербского населения в Хорватии во время операции «Буря» Белград и Загреб отмечают по-разному: в то время как в Хорватии это главный национальный праздник, в Сербии этот день вспоминают с болью.
REGNUM 06:53
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1995 году

RT на русском вчера в 09:35
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
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Политика

США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
1K
Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
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Экономика

Die Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt)

Как позднее в разговоре с нашим корреспондентом рассказал один добрый знакомый Набиуллиной, это был своеобразный знак унижения, потому что Путин якобы хотел показать, кто в доме под названием «Россия» хозяин.
ИноСМИ 09:21
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием

4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
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Хоккей

Хоккеисты «Сочи» отправлены на карантин из-за вспышки коронавируса

Морозов заявил, что ситуация с коронавирусом в клубе не повлияет на проведение турнира.
Газета.Ru 08:41
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
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Армия и оружие

Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу

Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.
REGNUM 08:48
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году

Тестирования на детях стартуют в январе или феврале.
Evo-rus.com 11:36
1,1K
Общество

Booking.com уволит 25% персонала из-за пандемии коронавируса

Вашингтон, 4 августа 2020, 15:53 — REGNUM Компания из США Booking Holdings, которая является владельцем онлайн-сервиса по бронированию гостиниц Booking.com, намерена сократить 25% персонала последнего из-за снижения доходов в результате пандемии коронавируса.
REGNUM 08:53
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Политика

Российские пранкеры разыграли американского губернатора

Lenta.ru 11:29
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Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

РИА Новости 06:07
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Lenta.ru 06:46
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Общество

ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям

Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
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Политика

Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

В конце июля в интервью ряду украинских СМИ Кравчук уже заявлял о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке страны, а также о возможном создании в Донбассе свободной экономической зоны.
Известия 10:52
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Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
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Футбол

Ловрен сдал в «Зените» тест на коронавирус

Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как прошла тренировка в питерском клубе, отметив, что сегодня сдал тест на коронавирус.
Sport24.ru 12:33
Общество

В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса

Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
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Общество

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК 12:09
2
Футбол

Гендиректор и спортивный директор «Крыльев Советов» отправлены в отставку

Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Виталий Шашков и спортивный директор команды Геннадий Голубин отправлены в отставку, место Голубина займет Сергей Корниленко, сообщает во вторник пресс-служба правительства Самарской области.
РИА Новости 12:30
Технологии

Роскачество назвало способ продлить срок службы ноутбука

Правильная эксплуатация компьютера влияет на срок его службы и скорость работы, сообщает руководитель Центра цифровой экспертизы организации Антон Куканов.
iReactor 06:48
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Экономика

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об убытках России из-за закрытия границ и отсутствия потока иностранных туристов на фоне пандемии.
РИА Новости 08:42
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