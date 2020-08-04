Экономика
ИнтерфаксМинск недополучил из-за нефтяных разборок с РФ 1,5 млрд бел. рублей
"От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд рублей", - сказал Лукашенко в ходе послания парламенту и народу во вторник в Минске. Белорусский президент поручил к 2025 году создать новую инфраструктуру импорта в страну нефти и газа.
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Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Происшествия
В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте
В результате взрыва в Бейруте могли пострадать сотни человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хассана.
RT на русском 12:33
Политика
Пушков назвал единственную причину интереса Запада к Белоруссии
Интерес Запада к Белоруссии заключается в планах «оторвать» республику от России и добиться там смены власти.
Rambler News Service 07:11
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Армия и оружие
МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Москва, 4 августа 2020, 18:21 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 перехватил иностранный самолёт-разведчик над нейтральными водами Баренцева моря.
REGNUM 11:21
Политика
Хорватия и Сербия по-разному отметят годовщину операции «Буря»
Белград, 4 августа 2020, 13:53 — REGNUM День памяти жертв преступлений против сербского населения в Хорватии во время операции «Буря» Белград и Загреб отмечают по-разному: в то время как в Хорватии это главный национальный праздник, в Сербии этот день вспоминают с болью.
REGNUM 06:53
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1995 году
RT на русском вчера в 09:35
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Политика
США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Экономика
Die Welt (Германия): самая могущественная женщина России должна спасти Путина от рецессии (Die Welt)
Как позднее в разговоре с нашим корреспондентом рассказал один добрый знакомый Набиуллиной, это был своеобразный знак унижения, потому что Путин якобы хотел показать, кто в доме под названием «Россия» хозяин.
ИноСМИ 09:21
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
Хоккей
Хоккеисты «Сочи» отправлены на карантин из-за вспышки коронавируса
Морозов заявил, что ситуация с коронавирусом в клубе не повлияет на проведение турнира.
Газета.Ru 08:41
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
Армия и оружие
Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу
Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.
REGNUM 08:48
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году
Тестирования на детях стартуют в январе или феврале.
Evo-rus.com 11:36
Общество
Booking.com уволит 25% персонала из-за пандемии коронавируса
Вашингтон, 4 августа 2020, 15:53 — REGNUM Компания из США Booking Holdings, которая является владельцем онлайн-сервиса по бронированию гостиниц Booking.com, намерена сократить 25% персонала последнего из-за снижения доходов в результате пандемии коронавируса.
REGNUM 08:53
Общество
ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям
Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
Политика
Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
В конце июля в интервью ряду украинских СМИ Кравчук уже заявлял о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке страны, а также о возможном создании в Донбассе свободной экономической зоны.
Известия 10:52
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Футбол
Ловрен сдал в «Зените» тест на коронавирус
Новичок «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как прошла тренировка в питерском клубе, отметив, что сегодня сдал тест на коронавирус.
Sport24.ru 12:33
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Футбол
Гендиректор и спортивный директор «Крыльев Советов» отправлены в отставку
Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Виталий Шашков и спортивный директор команды Геннадий Голубин отправлены в отставку, место Голубина займет Сергей Корниленко, сообщает во вторник пресс-служба правительства Самарской области.
РИА Новости 12:30
Технологии
Роскачество назвало способ продлить срок службы ноутбука
Правильная эксплуатация компьютера влияет на срок его службы и скорость работы, сообщает руководитель Центра цифровой экспертизы организации Антон Куканов.
iReactor 06:48
Экономика
В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об убытках России из-за закрытия границ и отсутствия потока иностранных туристов на фоне пандемии.
РИА Новости 08:42