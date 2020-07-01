Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

с чего всё началось

Российская сторона не исполняет ранее взятые на себя обязательства по сотрудничеству в газовой сфере, в том числе по формированию цены. Соответствующее обвинение озвучил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает «Интерфакс» в среду, 1 июля.

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 54

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 34

Здоровье Вице-премьер Якутии разъяснила правила при втором этапе снятия ограничений Со 2 июля Якутия перешла на новый этап снятия ограничений, которые могут существовать в текущей эпидемиологической ситуации.

Политика 74% граждан России поддержали поправки к Конституции После обработки 30% протоколов ЦИК свидетельствует, что поправки к Конституции РФ поддержало почти три четверти граждан России — 74,10% Против проголосовало 24,97% граждан России, следует из данных тех же протоколов.

Происшествия При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 5,9K

Фигурное катание Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !" 11

Происшествия В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.

Происшествия В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 «Из 43 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 1 чел. — связаны с очагом в БСМП, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 5 чел. — работники рудников п. Ирокинда, 15 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе. 190

Футбол «Спартак» объявил об уходе из клуба Шюррле и Мельгарехо Мельгарехо в свою очередь защищал цвета «Спартака» с 2016 года. За карьеру в клубе футболист провел 116 игр и смог забить 17 голов.

Происшествия Якутяне извинились за скандальную фотосессию 29 июня в сети «Интернет» появились фотографии молодых людей, на которых они позируют на крыше служебного автомобиля – автопатруля ДПС ГИБДД.