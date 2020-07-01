Энергетика
Lenta.ruМинск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу
Российская сторона не исполняет ранее взятые на себя обязательства по сотрудничеству в газовой сфере, в том числе по формированию цены. Соответствующее обвинение озвучил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает «Интерфакс» в среду, 1 июля.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.ТАСС06:25
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Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
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Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
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Из-за аварии центр Благовещенска остался без света
В результате без электричества остались жители центра.
Амур.инфо 22:38
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Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Здоровье
Вице-премьер Якутии разъяснила правила при втором этапе снятия ограничений
Со 2 июля Якутия перешла на новый этап снятия ограничений, которые могут существовать в текущей эпидемиологической ситуации.
ИА ЯСИА 22:45
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
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74% граждан России поддержали поправки к Конституции
После обработки 30% протоколов ЦИК свидетельствует, что поправки к Конституции РФ поддержало почти три четверти граждан России — 74,10% Против проголосовало 24,97% граждан России, следует из данных тех же протоколов.
ИА Красная Весна 15:56
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При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека
В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru 21:51
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК вчера в 07:56
Общество
В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
РБК 18:10
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей изоляции
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
Байкал24 00:41
Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости 22:38
Происшествия
В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
«Из 43 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 1 чел. — связаны с очагом в БСМП, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 5 чел. — работники рудников п. Ирокинда, 15 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 22:47
Футбол
«Спартак» объявил об уходе из клуба Шюррле и Мельгарехо
Мельгарехо в свою очередь защищал цвета «Спартака» с 2016 года. За карьеру в клубе футболист провел 116 игр и смог забить 17 голов.
Vprognoze.ru 12:05
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Политика
В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
Около 1,7 тысячи избирателей проголосовали в США по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в российских диппредставительствах.
РИА Новости 22:19
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
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Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
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Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 вчера в 05:37
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Якутяне извинились за скандальную фотосессию
29 июня в сети «Интернет» появились фотографии молодых людей, на которых они позируют на крыше служебного автомобиля – автопатруля ДПС ГИБДД.
SakhaLife.ru 21:59
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 1 июля, поучаствовал в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Областная газета 04:28
Авто
Kia представил седан Kia K5 нового поколения для рынка США
Презентация мировой версии нового Kia K5 состоялась в конце прошлого года.
Новые автомобили 12:07
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34