Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМинск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу

Российская сторона не исполняет ранее взятые на себя обязательства по сотрудничеству в газовой сфере, в том числе по формированию цены. Соответствующее обвинение озвучил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает «Интерфакс» в среду, 1 июля.
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с чего всё началось

Посол заявил, что Россия и Белоруссия достигли понимания по формированию цены на газ

Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.
ТАСС06:25

Подробнее о событии

Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ

РИА Новости07:36

Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе цены на газ

RT на русском06:30

Посол заявил о достижении Москвой и Минском понимания в вопросе цены газа

Известия05:06

Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу

Lenta.ru06:31

Россия и Белоруссия нашли общий язык по цене на газ — посол

Телеканал 360°05:27

Посол заявил, что Россия и Белоруссия достигли понимания по формированию цены на газ

ТАСС06:25

Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе формирования цены на газ

Эхо Москвы05:03
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Наука

Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых

Evo-rus.com 10:24
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Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
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Происшествия

Из-за аварии центр Благовещенска остался без света

В результате без электричества остались жители центра.
Амур.инфо 22:38
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
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Здоровье

Вице-премьер Якутии разъяснила правила при втором этапе снятия ограничений

Со 2 июля Якутия перешла на новый этап снятия ограничений, которые могут существовать в текущей эпидемиологической ситуации.
ИА ЯСИА 22:45
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
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Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
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Политика

74% граждан России поддержали поправки к Конституции

После обработки 30% протоколов ЦИК свидетельствует, что поправки к Конституции РФ поддержало почти три четверти граждан России — 74,10% Против проголосовало 24,97% граждан России, следует из данных тех же протоколов.
ИА Красная Весна 15:56
Происшествия

При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека

В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru 21:51
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК вчера в 07:56
5,9K
Общество

В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
РБК 18:10
1K
Общество

В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей изоляции

В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
Байкал24 00:41
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Фигурное катание

Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина

Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
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Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
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Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости 22:38
Шоу-бизнес

Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей

CT news 05:18
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Происшествия

В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

«Из 43 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 1 чел. — связаны с очагом в БСМП, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 5 чел. — работники рудников п. Ирокинда, 15 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 22:47
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Футбол

«Спартак» объявил об уходе из клуба Шюррле и Мельгарехо

Мельгарехо в свою очередь защищал цвета «Спартака» с 2016 года. За карьеру в клубе футболист провел 116 игр и смог забить 17 голов.
Vprognoze.ru 12:05
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
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Политика

В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России

Около 1,7 тысячи избирателей проголосовали в США по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в российских диппредставительствах.
РИА Новости 22:19
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости 19:50
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Происшествия

В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка

РИА Новости 19:39
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Наука

Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

Live24 вчера в 05:37
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Общество

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
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Происшествия

Якутяне извинились за скандальную фотосессию

29 июня в сети «Интернет» появились фотографии молодых людей, на которых они позируют на крыше служебного автомобиля – автопатруля ДПС ГИБДД.
SakhaLife.ru 21:59
Политика

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 1 июля, поучаствовал в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Областная газета 04:28
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Авто

Kia представил седан Kia K5 нового поколения для рынка США

Презентация мировой версии нового Kia K5 состоялась в конце прошлого года.
Новые автомобили 12:07
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Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
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Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
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