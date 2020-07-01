Энергетика
Lenta.ruМинск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу
Российская сторона не исполняет ранее взятые на себя обязательства по сотрудничеству в газовой сфере, в том числе по формированию цены. Соответствующее обвинение озвучил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает «Интерфакс» в среду, 1 июля.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.ТАСС06:25
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Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК вчера в 07:56
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей изоляции
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
Байкал24 00:41
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Экономика
PayPal опроверг ограничение денежных переводов в России
Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ 05:27
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Футбол
Дзюба ответил на выкрики в свой адрес в матче с «Тамбовом»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Instagram прокомментировал инцидент, случившийся в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).
Спорт-Экспресс 18:51
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета вчера в 05:28
Политика
Посол РФ в США Антонов оценил голосование по поправкам к Конституции
По словам Антонова, участниками голосования по поправкам на территории посольства РФ в США стали около 675 человек.
Политика Сегодня 22:21
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Политика
Турция не видит оснований для перепродажи российских С-400 США
В Турции пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, выступая перед журналистами, отверг предложение Вашингтона выкупить у Анкары поставленные Россией зенитно-ракетные комплексы С-400.
Московский Комсомолец вчера в 19:10
Происшествия
Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета
30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews 23:07
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Происшествия
В Екатеринбурге скончалась депутат городской думы Елена Дерягина
Елена Дерягина страдала от проблем с сердцем. Утром 2 июля в больничной палате ЦГКБ №6 скончалась депутат городской думы Елена Дерягина.
66.ru 23:22
Политика
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
Происшествия
При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека
В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru 21:51
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Общество
В Свердловской области явка на голосовании на 16:00 составила 46,12%
Коммерсантъ Екатеринбург 07:30
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером
За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов.
ВладТайм 15:47
Общество
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что в настоящее время в мире осуществляется разработка 141 вакцины от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 22:18
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости 22:48
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Политика
Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере.
Телеканал RTVI 09:55
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъ 18:00
Происшествия
В Якутии за сутки скончались три пациента с коронавирусом
Якутск, 1 июля 2020, 06:30 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом, 129 человек выздоровели, умерли — три пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:30