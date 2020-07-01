Россия и Белоруссия демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа и преодоления споров по цене на этот ресурс. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в режиме онлайн белорусский посол в Москве Владимир Семашко.

с чего всё началось

Российская сторона не исполняет ранее взятые на себя обязательства по сотрудничеству в газовой сфере, в том числе по формированию цены. Соответствующее обвинение озвучил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает «Интерфакс» в среду, 1 июля.

Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 5,9K

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 34

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 737

Футбол Дзюба ответил на выкрики в свой адрес в матче с «Тамбовом» Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Instagram прокомментировал инцидент, случившийся в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 1,9K

Политика Турция не видит оснований для перепродажи российских С-400 США В Турции пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, выступая перед журналистами, отверг предложение Вашингтона выкупить у Анкары поставленные Россией зенитно-ракетные комплексы С-400.

Происшествия Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета 30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю. 1

Происшествия В Екатеринбурге скончалась депутат городской думы Елена Дерягина Елена Дерягина страдала от проблем с сердцем. Утром 2 июля в больничной палате ЦГКБ №6 скончалась депутат городской думы Елена Дерягина.

Происшествия При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 47

Шоу-бизнес Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов. 5

Общество Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что в настоящее время в мире осуществляется разработка 141 вакцины от коронавируса нового типа.

Политика NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.

Политика Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове. 111

Политика Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере. 143

Экономика Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий. 1