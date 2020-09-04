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Газета.Ru
Газета.Ru

Минск обвинил Запад в попытке незаконно сменить власть в Белоруссии

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Польша, Литва, Чехия и Украина пытаются незаконно сменить власть в республике, передает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — приводит его слова пресс-служба
 оборонного ведомства.
RT на русском08:11
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РБК

Минск обвинил четыре страны в попытке сменить власть в Белоруссии

РБК09:28
Lenta.ru

Белоруссия уличила Украину в попытке организовать «цветную революцию»

Lenta.ru08:34
RT на русском

В Белоруссии заявили о попытке неконституционной смены власти в стране

RT на русском08:11
ТАСС

Минобороны Белоруссии заявило о незаконной попытке сменить власть в стране извне

ТАСС08:18
РИА Новости

Министр обороны Белоруссии обвинил страны Запада в попытке смены власти

РИА Новости08:12
Вести.Ru

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти

Вести.Ru08:26
Известия

Минобороны Белоруссии заявило о попытке смены власти деструктивными силами

Известия08:03

Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры по поводу информации об отравлении политика Алексея Навального из-за позиции МИД Германии, сообщает «Интерфакс».
Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном
РБК10:54
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Суд оставил в СИЗО до 7 декабря трех экс-полицейских по делу Голунова

Басманный суд Москвы продлил до 7 декабря срок ареста трем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС08:31

Суд арестовал директора «Открытой России» Пивоварова на 14 суток

Тверской суд Москвы в пятницу отправил под административный арест на 14 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушение порядка проведения митинга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости10:16
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В Германии предложили заморозить строительство «Северного потока-2»

Один из возможных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, представитель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока-2», отложив его на два года.
ТК Звезда10:50
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В кинотеатрах Уфы стартует фантастический боевик Кристофера Нолана

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Собака.ruвчера в 04:21

На Урале проверят данные о «скорой», отказавшейся помогать умирающему

Специалисты установят, действительно ли это случилось, оценят соблюдение законодательства, запросят документацию в Управлении здравоохранения городской администрации, на станции скорой медицинской помощи, выяснят все обстоятельства произошедшего.
Российская газета10:12
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