Минск обвинил Запад в попытке незаконно сменить власть в Белоруссии
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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Польша, Литва, Чехия и Украина пытаются незаконно сменить власть в республике, передает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — приводит его слова пресс-служба
оборонного ведомства.
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