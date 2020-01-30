с чего всё началось

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Общество Китайским студентам российских вузов продлили каникулы Минобрнауки РФ распорядилось продлить студентам российских вузов из Китая каникулы до 2 марта.

Здоровье Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.

Происшествия Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова Басманный суд отправил под стражу бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца — самого высокопоставленного из пяти фигурантов дела Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Названа зарплата Медведева в Совбезе Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.

Общество В Петербурге показали, что появится на месте СКК Инвестор «СКА-Арена» продемонстрировал концепцию нового спортивного комплекса в Московском районе Северной столицы, который появится после сноса существующего здания СКК «Петербургский».

Происшествия Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Футбол «Рома» арендовала форварда «Барселоны» Переса Форвард «Барселоны» Карлес Перес перешел в «Рому». Соглашение с римлянами будет действовать до конца сезона.

Хоккей Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Общество Семью предложили обозначить в Конституции «союз мужчины и женщины» Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев призвал внести в Конституцию Российской Федерации пункт о защите традиционных семейных ценностей, а также закрепить в Основном законе понятие семьи как «союза мужчины и женщины».