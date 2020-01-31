с чего всё началось

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.

Общество В России выявили первых заболевших коронавирусом В Забайкалье и Тюменской области зафиксированы двое первых больных коронавирусом 2019-nCoV, который унес в Китае жизни более 200 человек.

Политика Великобритания официально вышла из Евросоюза Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса Специалисты Роспотребнадзора сформулировали гигиенические правила, которые могут помочь в профилактике коронавируса и иных инфекций.

Происшествия Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.

Армия и оружие Пять самолетов Минобороны помогут эвакуировать россиян из Китая Для эвакуации российских граждан из Китая будет задействовано пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), на борту которых будут находиться специалисты-вирусологи, сообщили в министерстве обороны РФ.

Общество ВОЗ признала, что посылки из Китая безопасны По последним исследованиям, коронавирусы долго не живут на таких объектах, как посылки и письма,- написали представители ВОЗ Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее также заявляла о том, что получать посылки, мелкие пакеты и письма из Китая совершенно безопасно.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 февраля «С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Общество Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.

Политика Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.

Шоу-бизнес Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.

Политика Пушков прокомментировал готовность США обеспечить Беларусь нефтью Российский сенатор Алексей Пушков увидел четкие параллели между последними событиями в Беларуси и ситуацией вокруг бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Происшествия Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.