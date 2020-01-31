с чего всё началось

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Культура Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар» Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.

Политика К борьбе с коронавирусом в США подключился Пентагон Министерство обороны США заявило, что одобрило запрос министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) об оказании помощи в обеспечении помещениями на 1000 человек, которые могут нуждаться в карантине после прибытия из Китая на фоне распространения коронавируса.

Общество Информация о карантине в Москве оказалась фейком Ранее в Сети и СМИ стали распространяться сообщения о карантине в московских школах с 4 по 9 февраля для школьников с 1 по 7 класс.

Шоу-бизнес 54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике 54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике Стоит отметить, что неизвестно, отправилась ли Ирина Безрукова на отдых в одиночестве или в компании друзей.

Гаджеты Коронавирус выявил недостатки смартфонов iPhone Проблема связана с функцией Face ID. Вспышка китайского коронавируса выявила недостаток последних смартфонах iPhone от компании Apple.

Политика Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Экономика Nasdaq растет, Dow Jones падает на открытии Уолл-стрит На основной промышленный индекс Уолл-стрит продолжают действовать опасения за глобальную экономику из-за из-за эпидемии уханьского коронавируса, в то время как «высокотехнологичный» Nasdaq поддерживает прибыль Amazon.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Политика Названа зарплата Медведева в Совбезе Дмитрий Медведев был назначен Владимиром Путиным на новую должность заместителя председателя Совбеза РФ 16 января.

Политика США ограничили въезд гражданам шести стран США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.