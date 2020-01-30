Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМинск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
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Минск объявил о повышении тарифа на транзит нефти из России

Газета.Ru12:50

Обострение нефтяной игры: Минск повысил тариф на транзит «черного золота»

Московский Комсомолец13:24

Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит российской нефти

ТАСС09:58

ФАС: решение по тарифу на транзит российской нефти должен принять Минск

Коммерсантъ10:44

Москва и Минск завершили переговоры по транзиту российской нефти

RT на русском10:37

Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

РБК11:16

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

РИА Новости08:25
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Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
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В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Газета.Ru 09:12
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Общество

Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".
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Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года

Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
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В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро

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В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

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Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор

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McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
РБК 07:12
Политика

Олег Николаев приступил к обязанностям врио главы Чувашии

Властям и общественности Чувашии сегодня представили временно исполняющего обязанности главы республики Олега Николаева.
МИР 24 14:41
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссасхар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
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Гаджеты

На рынок вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей

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Здоровье

В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку

В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Газета.Ru 13:49
Авто

УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%

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В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону "Об оружии", согласно которым россиянам теперь разрешается охотиться с луком и арбалетом.
Газета.Ru 10:31
Финансы

Курс евро поднялся выше 70 рублей

По состоянию на 18:55 мск курс евро поднялся на 1,15 рубля относительно уровня открытия торгов и достиг 70,02 рубля.
REGNUM 11:13
Происшествия

Самолет Utair вернулся во Внуково из-за неполадок

На сайте авиакомпании Utair появилась информация о том, что вылет рейса ЮТ 493 Москва - Ростов-на-Дону запланирован на 21:30.
Ридус 13:16
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

«Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в последний месяц 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9%», — говорится в материалах.
Rambler News Service 12:17
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
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Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Газета.Ru 13:53
Экономика

Штрафы за недолив топлива в 1% от выручки могут ввести с 2021 года

Оборотные штрафы за недолив топлива на заправках в размере 1% от выручки могут быть введены с 1 января 2021 года со вступлением в силу нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ, подготовленного Минюстом России.
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Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
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«Спартак» представил официально Соболева

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Медики предупредили о смертельной опасности подгнившего лука

Специалисты Медицинского центра Health Line предупредили о смертельной опасности употребления лука, который начал портиться при хранении, сообщает The Times Hub.
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Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
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Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
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Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
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Умерла актриса из фильма про приключения Шурика

Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», скончалась на 80-м году жизни.
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