Энергетика
РИА НовостиМинск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
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Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться
27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".
Политика
Треть россиян не хочет видеть Путина президентом после 2024 года
Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
Общество
В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Кино
Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Политика
Олег Николаев приступил к обязанностям врио главы Чувашии
Властям и общественности Чувашии сегодня представили временно исполняющего обязанности главы республики Олега Николаева.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Здоровье
В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку
В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Общество
В России разрешили охотиться с луком и арбалетом
Сегодня, 30 января, вступили в силу поправки к закону "Об оружии", согласно которым россиянам теперь разрешается охотиться с луком и арбалетом.
Финансы
Курс евро поднялся выше 70 рублей
По состоянию на 18:55 мск курс евро поднялся на 1,15 рубля относительно уровня открытия торгов и достиг 70,02 рубля.
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за неполадок
На сайте авиакомпании Utair появилась информация о том, что вылет рейса ЮТ 493 Москва - Ростов-на-Дону запланирован на 21:30.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
«Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в последний месяц 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9%», — говорится в материалах.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Экономика
Штрафы за недолив топлива в 1% от выручки могут ввести с 2021 года
Оборотные штрафы за недолив топлива на заправках в размере 1% от выручки могут быть введены с 1 января 2021 года со вступлением в силу нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ, подготовленного Минюстом России.
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Здоровье
Медики предупредили о смертельной опасности подгнившего лука
Специалисты Медицинского центра Health Line предупредили о смертельной опасности употребления лука, который начал портиться при хранении, сообщает The Times Hub.
Политика
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Культура
Умерла актриса из фильма про приключения Шурика
Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», скончалась на 80-м году жизни.
Происшествия