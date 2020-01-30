Энергетика
РИА НовостиМинск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Читать в источнике
Оценить626
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 21:00, Ашберн
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Футбол
«Рубин» арендовал бразильского защитника Пабло Сантоса
Казанский «Рубин» на официальном сайте объявил о переходе на правах аренды бразильского защитника португальской «Браги» Пабло Сантоса.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут ребенка
Энрике Иглесиас и Анна Курникова готовятся снова стать родителями.
Общество
В парламенте Крыма назвали кощунством вручение хлеба блокадникам
В понедельник на сайте Горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна
Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
Здоровье
В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Технологии
Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров, в сообщении в своем Tелеграм-канале.
Общество
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Политика
Помощница вице-президента США увольняется на фоне импичмента Трампа
Шорт не стал отрицать влияние роли Уильямс в скандале вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, ставшего началом процедуры импичмента Трампа, на ее поспешное увольнение.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Транспорт
РЖД приостановили пассажирское сообщение с Китаем до марта
Пассажирское железнодорожное сообщение между РФ и КНР временно приостанавливается на период с 31 января до 1 марта, сообщили РЖД.
Происшествия
В Бурятии девушка-водитель устроила ДТП
В результате аварии пострадала сама девушка Накануне, 30 января в городе Северобайкальске произошло ДТП.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса
Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе
Марина Девятова утверждает, что между ней и Евгением Плющенко был страстный роман По словам певицы, их с фигуристом роман развивался стремительно.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Шоу-бизнес