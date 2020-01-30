Энергетика
РИА НовостиМинск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
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Политика
Глава Крыма призвал уволить чиновников из-за ситуации с блокадниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал издевательством и унижением «поздравление» керченских блокадников со стороны местных чиновников.
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Lada Granta и Lada 4x4 превратили в грузовые фургоны
Грузоподъемность промтоварной «Гранты» составляет 690 кг, аналогичной «Нивы» — 550 кг.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
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Евгений Плющенко опроверг слова Марины Девятовой об их романе
Марина Девятова утверждает, что между ней и Евгением Плющенко был страстный роман По словам певицы, их с фигуристом роман развивался стремительно.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Музыка
Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале
В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Политика
Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера
Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Футбол
«Ньюкасл» взял Роуза в аренду у «Тоттенхэма»
«Ньюкасл» взял в аренду 29-летнего защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает официальный сайт «сорок».
Общество
В Роскачестве сравнили оливковое и подсолнечное масло
Специалисты Роскачества сравнили оливковое нерафинированное и подсолнечное нерафинированное масло.
Политика
Врио главы Чувашии назвал главную проблему региона
Назначенный на должность врио главы Чувашии Олег Николаев назвал главную проблему региона.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Армия и оружие
Ливийские СМИ сообщили о прибытии в Триполи турецких солдат и танков
Турецкие ВМФ доставили в Триполи солдат и танки, сообщил ливийский телеканал "218" со ссылкой на очевидцев.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал
Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
Здоровье
Врач назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса
Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению руководителя международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора Михаил Щелканов медицинская маска – эффективная защита от вируса.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Общество
В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско
Здоровье
В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку
В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем
Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками».
Авто
Названа стоимость кроссовера Aston Martin DBX для России
Стоимость нового кроссовера Aston Martin DBX на российском рынке составит от 14,5 млн рублей.
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.