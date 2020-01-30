Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

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