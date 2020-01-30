Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМинск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
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Минск объявил о повышении тарифа на транзит нефти из России

Газета.Ru12:50

Обострение нефтяной игры: Минск повысил тариф на транзит «черного золота»

Московский Комсомолец13:24

Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

РБК11:16

ФАС: решение по тарифу на транзит российской нефти должен принять Минск

Коммерсантъ10:44

Москва и Минск завершили переговоры по транзиту российской нефти

RT на русском10:37

Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит российской нефти

ТАСС09:58

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

РИА Новости08:25
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
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Специалисты Роскачества сравнили оливковое нерафинированное и подсолнечное нерафинированное масло.
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Врио главы Чувашии назвал главную проблему региона

Назначенный на должность врио главы Чувашии Олег Николаев назвал главную проблему региона.
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Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
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Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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Армия и оружие

Ливийские СМИ сообщили о прибытии в Триполи турецких солдат и танков

Турецкие ВМФ доставили в Триполи солдат и танки, сообщил ливийский телеканал "218" со ссылкой на очевидцев.
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Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал

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Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

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В Калининграде почтили легендарный подвиг Александра Маринеско

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В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку

В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
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ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками».
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