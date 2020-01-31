Энергетика
РБКМинск сообщил о повышении тарифа на транзит российской нефти на 6,6%
Договор между Россией и Белоруссией на поставку нефти истек 1 января 2020 года. В декабре 2019 года белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба», перекачивающая нефть, заявила о планах повысить тариф на транзит топлива из России на 16,6%.
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с чего всё началось
«Согласно пункту 11 Методики (механизма) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утверждённой Министерством экономики Республики Беларусь и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации 27 января 2010 г., МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении ведомства.RT на русском31 января в 05:35
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Переговоры по тарифам на транзит нефти из РФ между Минском и Москвой завершены
Мойка7830 января в 18:06
Белоруссия перешла на сторону Украины, подняв цену на транзит российской нефти
URA.Ru31 января в 07:08
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