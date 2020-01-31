с чего всё началось

Договор между Россией и Белоруссией на поставку нефти истек 1 января 2020 года. В декабре 2019 года белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба», перекачивающая нефть, заявила о планах повысить тариф на транзит топлива из России на 16,6%.

Минск сообщил о повышении тарифа на транзит российской нефти на 6,6%

Происшествия Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.

Биатлон Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала золотую медаль в гонке преследования в рамках чемпионата мира среди юниоров в Швейцарии.

Общество В Германии число зараженных коронавирусом достигло 10 Число зараженных китайским коронавирусом в Германии возросло до 10, так как двое из эвакуированных из Уханя граждан ФРГ оказались больны.

Экономика Золотой ход конём: Россия должна сказать нет «хозяевам денег» Официально объявлялось, что Центробанки — участники соглашения должны сдерживать свои продажи золота для того, чтобы, мол, не опускать цены на драгоценный металл "ниже плинтуса" и не парализовать полностью добычу жёлтого металла в мире.

Экономика Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.

Транспорт Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем Россия из-за вспышки коронавируса с 3 февраля 2020 года приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщили в РЖД.

Шоу-бизнес 35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым. Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни.

Шоу-бизнес Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".

Политика Россияне поддержали поправки в Конституцию Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Общество С 1 февраля вырастут выплаты для льготников С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.