с чего всё началось

Минск, 16 августа 2020, 18:12 — REGNUM Вооруженные силы Белоруссии в период с 17 по 20 августа проведут учения в районе БелАЭС и на полигонах в Гродненской области. Об этом сообщили в минобороны республики.

Минск объявил о проведении военных учений с 17 по 20 августа

Политика Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность. 4,8K

Общество Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что разработка содовой компанией шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии будет приостановлена до компромиссного решения. 188

Шоу-бизнес Брэд Питт подал новый иск против действий Джоли По мнению актрисы, частный судья состоит в деловых контактах с защитниками Питта. Джоли направила в суд иск о смене судьи. 2

Политика Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов — Белый дом Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Белого дома США Дональд Трамп якобы планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в стране. 218

Происшествия Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360". 327

Здоровье Озвучена новая версия появления коронавируса Новый коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году, пишет The Sun со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон. 12

Происшествия В Гомеле простились с умершим после протестов В белорусском Гомеле простились с 25-летним Александром Вихором, который был задержан 9 августа во время разгона акции протеста и после умер в больнице.

Здоровье Более 30 человек в Оренбургской области выздоровели от коронавируса Всего в Оренбургской области зарегистрировано 8585 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», за минувшие сутки прибавилось 102 человека.

Политика Советник Трампа признал поражение США в Совете безопасности ООН Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совбез ООН оружейное эмбарго против Ирана. 309

Футбол Президент «Лацио» поставил ультиматум Давиду Сильве Президент «Лацио» Клаудио Лотито поставил ультиматум полузащитнику Давиду Сильве.