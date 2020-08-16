Минск объявил о проведении военных учений с 17 по 20 августа
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Минск объявил о проведении военных учений с 17 по 20 августа
Минск, 16 августа 2020, 18:12 — REGNUM Вооруженные силы Белоруссии в период с 17 по 20 августа проведут учения в районе БелАЭС и на полигонах в Гродненской области. Об этом сообщили в минобороны республики.В источнике
С чего всё началось
«С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман"»,-- говорится в сообщении Минобороны в Telegram
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