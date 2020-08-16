Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Компания
Компания

Минобороны Белоруссии анонсировало военные учения у литовской границы

С 17 по 21 августа Вооруженные силы Белоруссии проведут тактические учения на полигонах вблизи Островца, рядом с которым расположена Белорусская АЭС, на границе с Литвой. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
В Белоруссии с 17 по 20 августа армия проведет военные учения около Белорусской АЭС и на полигонах, которые расположены у границы с Литвой, сообщило министерство обороны республики в Telegram
.
Газета.Ruвчера в 09:27
Подробнее о событии
ТАСС

Минобороны Белоруссии проведет крупные тактические учения 17-20 августа

ТАССвчера в 09:48
РБК

Минск анонсировал военные учения на границе с Литвой

РБКвчера в 10:19
Комсомольская правда

В Беларуси объявили военные учения у литовской границы

Комсомольская правдавчера в 10:01
Коммерсантъ

Главные анонсы 17 августа

Коммерсантъ17:05
Известия

Армия Белоруссии проведет учения на границе с Литвой

Известиявчера в 09:40
Lenta.ru

Белоруссия объявила о начале военных учений у границы с Литвой

Lenta.ruвчера в 09:35
Газета.Ru

Белоруссия проведет военные учения у границы с Литвой

Газета.Ruвчера в 09:27
КП - Беларусь

17 августа рядом с БелАЭС в Островце и границей с Литвой Беларусь начнет масштабные военные учения с участием ракетных войск и артиллерии

КП - Беларусьвчера в 16:18

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Как ранее сообщали «Автоновости дня», Госавтоинспекция в России начала штрафовать водителей за багажники на крыше авто, которые не прошли сертификацию и не зарегистрированы в ГИБДД.
Автоновости дня15 августа в 04:00
1K

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новостивчера в 04:21
158

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ruвчера в 05:18
310

«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Вся информация с телевизоров может отправляться на сервер, что необходимо для усовершенствования работы ряда функций, но как отмечает специалист, эти данные могут быть использованы спецслужбами некоторых стран.
Asteraвчера в 13:42
54

Обновлён рейтинг самых популярных кроссоверов с пробегом в РФ

Аналитики одного из самых популярных сайтов бесплатных объявлений изучили рынок подержанных автомобилей сегмента SUV (кроссоверов) за первые шесть месяцев этого года и выяснили, какие внедорожники и кроссоверы пользуются на вторичном рынке наибольшей популярностью.
Байкал24вчера в 14:50
25