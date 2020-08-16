Минобороны Белоруссии анонсировало военные учения у литовской границы
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С 17 по 21 августа Вооруженные силы Белоруссии проведут тактические учения на полигонах вблизи Островца, рядом с которым расположена Белорусская АЭС, на границе с Литвой. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
В Белоруссии с 17 по 20 августа армия проведет военные учения около Белорусской АЭС и на полигонах, которые расположены у границы с Литвой, сообщило министерство обороны республики в Telegram
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