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Происшествия В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.

Общество В Китае назвали наиболее вероятный источник нового коронавируса Ученые из национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР заявили, что наиболее вероятным источником нового типа коронавируса являются дикие животные.

Происшествия Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении более 500 млн рублей Следствие подозревает бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" и отца экс-сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова и других фигурантов в растрате более 500 млн рублей в рамках новых уголовных дел.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $60 Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.

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Экономика Йод в России за год подорожал более чем на четверть В тоже время, по информации маркетингового агентства DSM Group, средневзвешенная цена на йод в аптеках в позапрошлом году была 23 рубля, а в прошлом - 29 рублей, то есть выросла на 26 процентов.