Экономика

ИзвестияИзвестияМинск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты

За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать. 22 января российский «Лукойл» отказался возмещать потери Белоруссии из-за налогового маневра.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты

Известия05:06

Белоруссия подсчитала потери из-за России

Lenta.ru05:20

Белоруссия недосчиталась трети нефтепошлин, кивая на Россию

REGNUM04:44

Белоруссия обвинила Россию в потере трети экспортных пошлин на нефть

Ruposters.ru05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

РИА Новости 04:20
Происшествия

Стали известны имена всех погибших при крушении вертолёта с Брайантом

REGNUM 06:04
Политика

В Кремле рассказали, чем будет заниматься Мединский

"Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах", - сказал Песков.
ТАСС 05:15
Происшествия

В Афганистане разбился пассажирский самолет

РБК 05:04
Общество

Россиянам начнут выдавать справку о трудовой деятельности в МФЦ

Мишустин подписал постановление и дополнил перечень услуг предоставлением справок о трудовой деятельности.
Газета.Ru 03:12
Теннис

Медведев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пройти четвёртый круг Australian Open. Он уступил швейцарцу Стэну Вавринке.
Pravda.Ru 02:58
Политика

Сессия автоматом: ПАСЕ одобрит санкционный механизм Совета Европы

Как рассказали опрошенные «Известиями» депутаты ПАСЕ, ее основной темой станет санкционный механизм СЕ.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 05:11
Здоровье

30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко

Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
REGNUM 03:49
Общество

В эпицентре вспышки коронавируса в Китае находятся 140 россиян

В конце декабря прошлого года в Китае была зафиксирована вспышка, вызванная коронавирусом 2019-nCoV пневмонии.
Терра 05:07
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Российская газета 03:11
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник нового коронавируса

Ученые из национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР заявили, что наиболее вероятным источником нового типа коронавируса являются дикие животные.
БИЗНЕС Online вчера в 11:26
Происшествия

Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении более 500 млн рублей

Следствие подозревает бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" и отца экс-сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова и других фигурантов в растрате более 500 млн рублей в рамках новых уголовных дел.
ТАСС 04:46
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.
Аргументы и Факты вчера в 20:06
Здоровье

В Саратове все школы закрываются на карантин

Как сообщили «Четвертой Власти» в администрации города, с завтрашнего дня, 28 января, все школы прекращают работу.
Четвертая Власть 05:30
Происшествия

Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов

Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Lenta.ru 00:57
Происшествия

На борту самолёта в Хабаровске не нашли следов взрывного устройства

Специалисты не нашли на борту самолёта, вынужденного прервать полёт и вернуться в аэропорт Хабаровска из-за сообщения о минировании, следов какого-либо взрывного устройства.
RT на русском 03:53
Общество

Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия

США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Российская газета вчера в 19:07
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru вчера в 11:21
Политика

Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании

RT на русском вчера в 13:07
Политика

Трамп опроверг разоблачения Болтона касательно военной помощи Украине

Трамп опроверг разоблачения Болтона касательно военной помощи Украине.
Деловое.ТВ 05:04
Экономика

Йод в России за год подорожал более чем на четверть

В тоже время, по информации маркетингового агентства DSM Group, средневзвешенная цена на йод в аптеках в позапрошлом году была 23 рубля, а в прошлом - 29 рублей, то есть выросла на 26 процентов.
Российская газета 00:16
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Армия и оружие

СК обвинил командира ВСУ в обстреле кладбища в Донбассе

Следственный комитет заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ Дмитрию Кащенко по уголовному делу об обстреле кладбища в Донбассе.
Взгляд.ру 04:53
Общество

Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей

Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
BFM.ru 06:04
Общество

Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
РИА Новости 04:47
Политика

ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков — адвокат

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановили следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, заявил их адвокат Николай Полозов.
REGNUM 05:30
Биатлон

Васнецова победила в спринте на Кубке России в Ижевске

Биатлонистка Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, выиграла первую спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка России в Ижевске.
Нева Спорт 25 января в 05:01
Футбол

«Челси» и «Вест Хэм» отказались от покупки Чалова

Сообщается, что московский клуб требовал за своего игрока 25 млн фунтов, но англичане не готовы платить такую сумму.
Soccer.ru 24 января в 10:27
Общество

В работе почты Mail.ru произошел масштабный сбой

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел масштабный сбой.
Газета.Ru 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное