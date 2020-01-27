Экономика
ИзвестияМинск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать. 22 января российский «Лукойл» отказался возмещать потери Белоруссии из-за налогового маневра.
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Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Политика
В Кремле рассказали, чем будет заниматься Мединский
"Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах", - сказал Песков.
Общество
Россиянам начнут выдавать справку о трудовой деятельности в МФЦ
Мишустин подписал постановление и дополнил перечень услуг предоставлением справок о трудовой деятельности.
Теннис
Медведев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев не смог пройти четвёртый круг Australian Open. Он уступил швейцарцу Стэну Вавринке.
Политика
Сессия автоматом: ПАСЕ одобрит санкционный механизм Совета Европы
Как рассказали опрошенные «Известиями» депутаты ПАСЕ, ее основной темой станет санкционный механизм СЕ.
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Общество
В эпицентре вспышки коронавируса в Китае находятся 140 россиян
В конце декабря прошлого года в Китае была зафиксирована вспышка, вызванная коронавирусом 2019-nCoV пневмонии.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник нового коронавируса
Ученые из национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР заявили, что наиболее вероятным источником нового типа коронавируса являются дикие животные.
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении более 500 млн рублей
Следствие подозревает бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" и отца экс-сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова и других фигурантов в растрате более 500 млн рублей в рамках новых уголовных дел.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60
Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.
Здоровье
В Саратове все школы закрываются на карантин
Как сообщили «Четвертой Власти» в администрации города, с завтрашнего дня, 28 января, все школы прекращают работу.
Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Происшествия
На борту самолёта в Хабаровске не нашли следов взрывного устройства
Специалисты не нашли на борту самолёта, вынужденного прервать полёт и вернуться в аэропорт Хабаровска из-за сообщения о минировании, следов какого-либо взрывного устройства.
Общество
Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Политика
Трамп опроверг разоблачения Болтона касательно военной помощи Украине
Трамп опроверг разоблачения Болтона касательно военной помощи Украине.
Экономика
Йод в России за год подорожал более чем на четверть
В тоже время, по информации маркетингового агентства DSM Group, средневзвешенная цена на йод в аптеках в позапрошлом году была 23 рубля, а в прошлом - 29 рублей, то есть выросла на 26 процентов.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Армия и оружие
СК обвинил командира ВСУ в обстреле кладбища в Донбассе
Следственный комитет заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ Дмитрию Кащенко по уголовному делу об обстреле кладбища в Донбассе.
Общество
Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей
Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Политика
ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков — адвокат
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановили следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, заявил их адвокат Николай Полозов.
Биатлон
Васнецова победила в спринте на Кубке России в Ижевске
Биатлонистка Валерия Васнецова, представляющая Пермский край, выиграла первую спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка России в Ижевске.
Футбол
«Челси» и «Вест Хэм» отказались от покупки Чалова
Сообщается, что московский клуб требовал за своего игрока 25 млн фунтов, но англичане не готовы платить такую сумму.
Общество
В работе почты Mail.ru произошел масштабный сбой
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел масштабный сбой.