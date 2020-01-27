Экономика

ИзвестияИзвестияМинск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты

За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать. 22 января российский «Лукойл» отказался возмещать потери Белоруссии из-за налогового маневра.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
«Одна из причин такого падения — снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%)». — цитирует Сенько агентство «БелТА
».
Известия05:06

Подробнее о событии

Белоруссия оценила потери бюджета из-за России

Рамблер08:12

В Белоруссии подсчитали потери экспортных пошлин на нефтепродукты

Московский Комсомолец07:23

Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты

Известия05:06

Белоруссия обвинила Россию в потере трети экспортных пошлин на нефть

Ruposters.ru05:56

Белоруссия подсчитала потери из-за России

Lenta.ru05:20

В Белоруссии оценили потери экспортных пошлин на нефтепродукты

МонаВиста06:14

Белоруссия недосчиталась трети нефтепошлин, кивая на Россию

REGNUM04:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:15, Ашберн
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Политика

Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками

Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
РИА Новости 08:30
Политика

Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
РБК 07:39
Здоровье

Учёные рассказали, кому нужно регулярно пить кофе

ToDay News Ufa вчера в 13:54
Религия

Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

В храме Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин, рассказали ТАСС, что протоиерей скончался перед церковью.
Известия вчера в 10:04
Политика

Медведев назвал главные задачи «Единой России»

Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Lenta.ru 10:27
Теннис

Даниил Медведев не смог пройти в четвертьфинал Australian Open

Inc-news.ru 03:18
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Происшествия

Нашлась мать двух детей, брошенных отцом в Шереметьево

Национальная служба новостей 00:22
Общество

558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго.
РЕН ТВ 10:00
Политика

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Армия и оружие

Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США

Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express.
Российская газета 09:56
Происшествия

Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале

Школьники устроили танцы и шашлыки на Вечном огне в Махачкале.
Lenta.ru 11:45
Политика

Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании

RT на русском вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Здоровье

Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу

Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
Московский Комсомолец 09:59
Общество

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Вести.Ru 11:30
Игры

Torchlight Frontiers стала Torchlight III — игра выйдет летом

Torchlight III не будет F2P-тайтлом, а станет премиальной игрой без микротранзакций.
Игромания.ру 11:37
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Общество

Канадец спас примерзших ко льду котят с помощью кофе

Канадец спас трех котят, которые примерзли хвостами к ледяной дороге. С собой у него был только термос с горячим кофе.
Ридус 09:43
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса.
Национальная служба новостей вчера в 02:26
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Авто

В сети появилось фото обновлённого Hyundai Santa Fe

Снимок рестайлингового Hyundai Santa Fe в камуфляже обнародовало издание KCB.
REGNUM 03:54
Финансы

Курс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года

В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года. Вместе с тем евро сейчас торгуется в районе 69,32 рубля.
Известия 10:37
Экономика

Авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 10% в 2019 году

«За 2019 года российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на +10,3%. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 млрд. пассажирокилометров, рост составил +12,6%», — говорится в сообщении.
Известия 11:59
Политика

Японца задержали в России за попытку получить секретные данные

Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 10:29
Происшествия

В Москве автомобиль въехал в здание главка полиции на Петровке

Автомобиль въехал в угол здания столичного главка полиции на улице Петровке в Москве.
ТАСС 09:42
Авто

Rivian показал электрические пикап R1T и внедорожник R1S

Стоимость электрических пикапов R1T и внедорожников R1S в средней комплектации составит 69 000 долларов.
Picsnews.net 05:23
Футбол

Кокорин не поехал на второй сбор с «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не поехал на второй сбор с «Сочи», который пройдет в Турции, сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на агента и отчима футболиста Кирилла Логинова.
МР7.ру 08:57
Общество

Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае

Сотрудники Национального центра по контролю заболеваний выявили возможный источник коронавируса.
ToDay News Ufa 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное