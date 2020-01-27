с чего всё началось

За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать. 22 января российский «Лукойл» отказался возмещать потери Белоруссии из-за налогового маневра.

Общество В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.

Политика Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.

Религия Скончался протоиерей Всеволод Чаплин В храме Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин, рассказали ТАСС, что протоиерей скончался перед церковью.

Общество 558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго.

Армия и оружие Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Здоровье Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).

Финансы Курс доллара превысил 63 рубля впервые с декабря 2019 года В последний раз курс доллара был выше 63 рублей 12 декабря 2019 года. Вместе с тем евро сейчас торгуется в районе 69,32 рубля.

Экономика Авиакомпании РФ увеличили перевозки пассажиров на 10% в 2019 году «За 2019 года российские перевозчики обслужили 128,1 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на +10,3%. Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 млрд. пассажирокилометров, рост составил +12,6%», — говорится в сообщении.