Экономика
ИзвестияМинск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать. 22 января российский «Лукойл» отказался возмещать потери Белоруссии из-за налогового маневра.
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с чего всё началось
«Одна из причин такого падения — снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%)». — цитирует Сенько агентство «БелТА».Известия05:06
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