с чего всё началось

За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать. 22 января российский «Лукойл» отказался возмещать потери Белоруссии из-за налогового маневра.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев.

Происшествия Найден отец, оставивший детей в Шереметьево Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.

Общество Ряд СМИ попросили главу Дагестана отреагировать на дело Гаджиева Журналисты "Новой газеты", "Медузы", "Коммерсанта" и еще ряда СМИ просят главу Дагестана Владимира Васильева отреагировать на дело сотрудника дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, против которого возбуждено дело о финансировании террористической организации из-за его публикаций.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» решила построить дом мечты Звезда телешоу «Дом-2» Дарья Пынзарь (Черных) решила построить дом мечты и купила для этого участок земли в Подмосковье, пишет StarHit.

Политика ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков — адвокат Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановили следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, заявил их адвокат Николай Полозов.

Политика В Кремле оценили угрозу коронавируса На брифинге пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задали вопрос, насколько серьезна угроза этой болезни для России, и какие предпринимаются дополнительные шаги, чтобы вирус не попал в нашу страну.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Происшествия Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Коби является пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии, двукратным олимпийским чемпионом, а также он 18 раз участвовал в матче всех звезд.

Общество Роспотребнадзор оценил риск заразиться коронавирусом через посылки Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посчитала маловероятной возможность заразиться коронавирусом через контакт с предметами, например, посылками из Китая.

Политика Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.

Общество Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.

Политика Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за скандальное видео Поведение главы региона обсудят в Москве Комиссия "Единой России" по этике планирует рассмотреть вопрос о неэтичном поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе партии.

Политика Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $60 Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.

Политика Кремль объяснил поручение проверить приговор участнику митинга Котову Поручение президента Владимира Путина проверить законность приговора Константину Котову, который был осуждён за нарушения на митингах, не связано с перестановками в Генпрокуратуре, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.