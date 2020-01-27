Экономика
ИзвестияМинск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать. 22 января российский «Лукойл» отказался возмещать потери Белоруссии из-за налогового маневра.
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Политика
Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
Здоровье
Путь в прошлое
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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
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Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Общество
Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Происшествия
«Он был легендой»: вертолет Коби Брайанта, который убил весь мир
Ночь на понедельник началась с ужасной новости — недалеко от Лос-Анджелеса в городе Калабасас разбился вертолет с мировой легендой баскетбола Коби Брайантом на борту.
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
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Политика
Подданный Японии задержан в России за попытку собрать секретные данные
Подданный Японии 25 декабря 2019 года был задержан в России за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале.
Общество
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Режим ЧС ввели в Новосибирске после снегопадов. Там выпало сверхнормативное количество осадков.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
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63-летняя советская, американская и российская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике.
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Комиссия по этике рекомендовала исключить Игнатьева из «Единой России»
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Политика
Польша в неоплатном долгу перед Россией, заявил посол Андреев
Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот, заявил посол России в Польше Сергей Андреев журналистам в понедельник в Освенциме, где он участвует в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
Футбол
Кокорин не поедет на сбор вместе с «Сочи»
Отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что футболист не поедет на тренировочный сбор вместе с «Сочи».
Здоровье
Глава РАН оценил риск глобальной эпидемии коронавируса
Риск широкого распространения коронавируса оценил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, отметив, что заболевание очень опасно.
Армия и оружие
Сирийская армия готовится взять стратегический город Маарат ан-Нуман
По информации телеграм-канала «Усы Асада», 26 января 2020 года сирийские войска взяли под свой контроль городок Маар-Шюрин, который находится восточнее Маарат ан-Нумана.
Политика
Трамп: демократы сами считают импичмент обманом
Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Общество
В Китае нашли вероятный источник коронавируса нового типа
Исследование выявило нуклеиновые кислоты коронавируса в 33 из 585 проб, что может свидетельствовать о возможной связи вспышки заболевания с торговлей дикими животными.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили запланированные рейсы на Хайнань
Последний рейс с Хайнаня запланирован на 3 февраля.
Космос
Марсоход Curiosity временно обездвижен из-за сбоя программ
Сбой программного обеспечения (ПО) привел к временной невозможности выполнения программы исследований американским марсоходом Curiosity, 26 января сообщает пресс-служба NASA.
Политика
Песков разъяснил поручение президента по приговору Котову
Поручение президента России Владимира Путина проверить законность приговора Константину Котову связано с обращениями журналистов.
Авто
В Сети продают удлинённый «Гелендваген» за 34 млн рублей
За всё время было собрано 10 экземпляров Big One, и выставленный на продажу в Германии внедорожник является одним из них.
Биатлон
Биатлонист Иванов прошёл отбор на чемпионат Европы
Прошедшие старты на этапе Кубка России в Ижевске являлись отборочными на чемпионат Европы.
Происшествия
На Ставрополье мать продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей
По данным правоохранителей, в декабре прошлого года женщина родила дочь и передала ее покупательнице за оговоренные 440 тысяч рублей.
Армия и оружие
Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.