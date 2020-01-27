Экономика

ИзвестияИзвестияМинск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты

За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать. 22 января российский «Лукойл» отказался возмещать потери Белоруссии из-за налогового маневра.
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с чего всё началось
«Одна из причин такого падения — снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%)». — цитирует Сенько агентство «БелТА
».
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