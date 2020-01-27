с чего всё началось

За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать. 22 января российский «Лукойл» отказался возмещать потери Белоруссии из-за налогового маневра.

Общество Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.

Финансы Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности После открытия торговой сессии рубль показал сильное снижение на фоне роста числа заболевших коронавирусом и погибших от него, гласят данные Мосбиржи.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Общество ВОЗ переоценила риски распространения коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скорректировала оценку риска заражения новым типом коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Политика Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях Российское посольство в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.

Политика Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.

Политика Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии «Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.

Здоровье На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Киеве на основании результатов исследования государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», передает 27 января ИА Красная Весна.

Политика Комиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар Комиссия по вопросам помилования Московской области рекомендовала помиловать израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России на семь с половиной лет колонии за контрабанду наркотиков.

Общество В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.

Происшествия Найден отец, оставивший детей в Шереметьево Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.

Кино Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.