с чего всё началось

За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать. 22 января российский «Лукойл» отказался возмещать потери Белоруссии из-за налогового маневра.

Политика Офицер из ФСО возглавил Аналитический центр при правительстве Замглавы отдела управления планирования и организации охранных мероприятий ФСО Константин Калинин стал главой Аналитического центра при правительстве вместо Владислава Онищенко.

Здоровье На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.

Происшествия В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.

Кино Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.

Политика Путин утвердил состав президиума Государственного совета Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета РФ, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на интернет-портале правовой информации.

Политика В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.

Общество Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 1. Авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса Американский баскетболист Коби Брайант в возрасте 41 года погиб в авиакатастрофе в Калабасасе, недалеко от Лос-Анджелеса.

Экономика Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.