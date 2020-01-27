Экономика

ИзвестияИзвестияМинск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты

За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать. 22 января российский «Лукойл» отказался возмещать потери Белоруссии из-за налогового маневра.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
«Одна из причин такого падения — снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%)». — цитирует Сенько агентство «БелТА
».
Известия05:06

Подробнее о событии

Белоруссия оценила потери бюджета из-за России

Рамблер08:12

В Белоруссии подсчитали потери экспортных пошлин на нефтепродукты

Московский Комсомолец07:23

Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты

Известия05:06

Белоруссия обвинила Россию в потере трети экспортных пошлин на нефть

Ruposters.ru05:56

Белоруссия подсчитала потери из-за России

Lenta.ru05:20

В Белоруссии оценили потери экспортных пошлин на нефтепродукты

МонаВиста06:14

Белоруссия недосчиталась трети нефтепошлин, кивая на Россию

REGNUM04:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 16:50, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по дороге в школу

Вести.Ru 11:25
Экономика

Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля

Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стала единоличным собственником бизнес-центра у Кремля – «Воздвиженка центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна.
Ведомости 01:49
Футбол

Орлов заявил, что Кокорин не давал согласия на переход в «Сочи»

Известный санкт-петербургский телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина не было договоренностей о переходе в «Сочи».
ProstoProSport 13:55
Политика

Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Известия 15:50
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru 15:05
Общество

МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году

Ущерб от экономических преступлений в России в 2019 году составил 447,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
РИА Новости 14:54
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко по её просьбе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Елену Бойко.
Piter.tv 10:47
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
РИА Новости 12:35
Общество

Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
РИА Новости вчера в 09:54
Кино

Новый фильм с Дэниелом Рэдклиффом получил российское название

Культуромания 11:14
Кино

Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Текст»

Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Текст».
Дождь 24 января в 14:30
Футбол

Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты

Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
ИА Запад24 05:00
Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета 12:50
Политика

Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Известия 09:03
Политика

В США Верховный суд одобрил ужесточение правил выдачи грин-карт

Как сообщает газета The Washington Post, 27 января Верховный суд США одобрил планы Белого дома ужесточить правила выдачи грин-карт, (вида на постоянное жительство в США).
Московский Комсомолец 15:45
Общество

Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе

Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.
Известия 13:59
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей

RT на русском 00:55
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер 06:18
Культура

Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

Дни24 10:46
Общество

Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
RT на русском 11:03
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 09:00
Шоу-бизнес

Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы

Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.
7Дней.ру 03:00
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 13:32
Шоу-бизнес

PR-директор Натальи Андрейченко заявил о ее пропаже в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко, исполнительница главных ролей в фильмах «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания», уехала в Мексику и не выходит на связь.
РБК 04:50
Политика

«Выставил себя идиотом»: политолог оценил речь Зеленского в Польше

Русофобская речь в духе Петра Порошенко, произнесенная Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, помогла ему в третий раз за неделю выставить себя человеком недалекого ума, заявил политолог, Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
РИА Новости 16:01
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Политика

Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой

В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Коммерсантъ 15:14
Экономика

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Известия 12:34
Политика

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
РБК 09:22
Футбол

Глушаков в Грозном живёт рядом с улицей Путина, ходит по музеям и уже выучил лезгинку

Глушаков живёт в «Грозном-Сити», городом доволен, а местные сёла сравнивает с Ростовской областью Футболисту нравится Грозный.
Чемпионат 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное