с чего всё началось

За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать. 22 января российский «Лукойл» отказался возмещать потери Белоруссии из-за налогового маневра.

Политика Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.

Общество Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.

Политика Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии «Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.

Политика В США Верховный суд одобрил ужесточение правил выдачи грин-карт Как сообщает газета The Washington Post, 27 января Верховный суд США одобрил планы Белого дома ужесточить правила выдачи грин-карт, (вида на постоянное жительство в США).

Общество Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.

Шоу-бизнес Лариса Голубкина экстренно госпитализирована Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.

Общество Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.

Шоу-бизнес Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Политика «Выставил себя идиотом»: политолог оценил речь Зеленского в Польше Русофобская речь в духе Петра Порошенко, произнесенная Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, помогла ему в третий раз за неделю выставить себя человеком недалекого ума, заявил политолог, Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Политика Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.