с чего всё началось

Белоруссия из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра иностранных дел республики Андрей Евдоченко.

Происшествия В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.

Политика Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в САР Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил начало санкций против Турции из-за того, что происходит в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Авто Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до дилеров Официально новинку можно будет приобрести 30 октября, но первые товарные машины уже добрались до официальных дилеров корейского бренда.

Политика Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.

Общество Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

Армия и оружие Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.

Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники "До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.

Общество МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Армия и оружие В Пентагоне рассказали о разговоре Шойгу и Эспера по ситуации в Сирии Разговор о ситуации в Сирии был продуктивным, сообщил 15 октября представитель пресс-службы Пентагона о телефонных переговорах главы военного ведомства США Марка Эспера и министра обороны России Сергея Шойгу.

Космос Space X хотят вывести в космос 42 тыс. спутников Компания Илона Маска Space X собирается вывести в космос несколько десятков тысяч спутников связи Starlink.

Футбол Сборная Армении без Мхитаряна крупно проиграла Финляндии Сборная Финляндии на своем поле нанесла поражение команде Армении в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Происшествия В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".

Единоборства Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.

ЖКХ В России изменят схему оплаты ЖКХ 1. Новый порядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Политика Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Происшествия Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.

Футбол Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Василий Вакуленко приобрел ФК СКА Ростов-на-Дону.

Политика Глава ФоРГО Константин Костин заявил «Ъ», что проверка не выявила несанкционированного доступа к его почте 15 октября в интернете появились сообщения о взломе и продаже массива данных почты председателя правления ФоРГО Константина Костина, возглавлявшего в 2011-2012 году УВП администрации президента; несколько писем были опубликованы интернет-изданием The Insider.

Авто Isuzu представил пикап Isuzu D-Max нового поколения Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.

Общество Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.

Спорт Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).