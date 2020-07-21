Экономика
RT на русскомМинск оценил потери в 2021 году от налогового манёвра в России
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери бюджета страны от проведения налогового манёвра в нефтяной сфере России составят в 2021 году около 350 млн белорусских рублей (около $146 млн).
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«Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового манёвра оцениваются в сумму порядка 350 млн (белорусских) рублей», — приводит БЕЛТА его слова.RT на русском09:16
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