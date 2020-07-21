с чего всё началось

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери бюджета страны от проведения налогового манёвра в нефтяной сфере России составят в 2021 году около 350 млн белорусских рублей (около $146 млн).

Минск оценил потери в 2021 году от налогового манёвра в России

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Футбол Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.

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Общество Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово". 84

Общество Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются. 4,6K

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.

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Общество В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. 42

Происшествия Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову. 3

Авто Представлен новый прототип Ford Mustang Mach-E 1400 Полностью электрический прототип базируется на новом Ford Mustang Mach-E и обладает мощностью 1 400 л.с. Новый прототип Ford Mustang Mach-E 1400 — это сильно модифицированная версия нового внедорожника Ford, предназначенная только для треков, созданная в сотрудничестве с американским специалистом по тюнингу RTR.