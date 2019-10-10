Экономика

РБКРБКМинск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году

Потери белорусской экономики от российского налогового маневра в нефтяной сфере в 2020 году оцениваются в $400 млн.
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В Минске подсчитали потери от налогового манёвра в 2020 году

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Белоруссия потеряет $800 млн из-за налогового маневра России

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В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

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Минск оценил потери от налогового маневра России

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Lenta.ru04:16

Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году

РБК05:16
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:27, Ашберн

Из-за налогового маневра РФ Беларусь может потерять в 2020 году 400 млн долларов

КП - Беларусь04:58
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
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По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
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В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
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Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
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В России хотят снизить прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.
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Ростех представил разработку для борьбы с опасными мини-дронами

По словам Евтушенко, малые дроны представляют серьезную опасность, ведь они могут вести наблюдение или нести взрывчатку.
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Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»

9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
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Ребут «Властелинов вселенной» может уйти к Netflix

Постановкой ребута «Властелинов вселенной» займутся братья Аарон и Адам Ни («Последний романтик»), сценарий написали Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй («Железный человек», «Трансформеры: Последний рыцарь»).
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Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

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Большой пикап Great Wall Pao может появиться в России

Компания Great Wall начала прием заявок на новый большой пикап Pao (P-Series) в сентябре текущего года.
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Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
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В Sony PlayStation 5 будет реализовано идеальное управление игрой

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В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
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Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью

Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
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