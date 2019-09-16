Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМинск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
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В Белоруссии заявили о «красных флажках» в интеграции с Россией

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Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

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В Белоруссии возмутились идеей о конфедерации с Россией

Lenta.ru09:10

В Минске опровергли будущую конфедерацию России и Белоруссии

Вечерний курьер08:50
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Политика

В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих

Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
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Макгрегор проведет следующий бой в декабре

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Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Газета.Ru 02:27
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В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

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Зеленский рассказал, чего ждёт от встречи «нормандской четвёрки»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего он ждёт от ближайшей встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».
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Шоу-бизнес

Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале

Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
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Политика

Сноуден предупредил чиновников о ненадежности WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.
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Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире

Evo-rus.com 13 сентября в 11:40
Политика

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"Во исполнение поручения председателя правительства РФ планируется признать утратившими силу или не действующими на территории Российской Федерации более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР, принятых с 1917 года по 1991 год", - уточнили в Минюсте, отвечая на запрос ТАСС.
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Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании

У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
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Происшествия

В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся

В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
Происшествия

Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве

Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:33
Политика

Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России «стыдобищей»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал постыдным мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 07:25
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
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Общество

Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве

Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Кино

Актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака

Американский актер, известный по роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», Брайан Терк умер на 50-м году жизни, пишет The Sun в понедельник, 16 сентября.
Известия 06:58
Футбол

Федун отказал Кононову в отставке из «Спартака» после поражения от «Урала»

В матче девятого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" проиграл "Уралу" со счетом 1:2. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов после матча сообщил руководству клуба о желании оставить свой пост.
Вести.Ru 09:15
Киберспорт

Российский киберспортсмен-миллионер перешел из Virtus.pro в американскую EG

РИА Новости 09:25
Единоборства

Емельяненко и Кокляев официально объявили дату боя

Российский боец MMA Александр Емельяненко и тяжелоатлет Михаил Кокляев в своих аккаунтах в Instagram объявили дату их очного поединка.
Матч ТВ 08:50
Технологии

Новый сайт Росстата подвергся DDoS-атаке

Новый сайт Росстата в понедельник подвергся DDOS атаке, ведутся работы по восстановлению его работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе статистического ведомства.
РИА Новости 06:39
Шоу-бизнес

У Заворотнюк развились тяжелые осложнения

Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Политика

В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Общество

Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
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Экономика

Правительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год

Ранее в воскресенье, как сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук, правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, в котором его дефицит сокращен до 2,09% ВВП.
ТАСС вчера в 09:27
Футбол

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу утром 17 сентября

Нева Спорт 08:44
Политика

Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Энергетика

Россия отреагировала на атаку дронов в Саудовской Аравии

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар.
Lenta.ru 09:22
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Сердюков и Васильева завели троих детей, пишут СМИ

Газета.Ru 06:03
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Как быстро коллективные иски изменят банковский рынок России

В отношении ведущих банков Великобритании, США и Швейцарии подан коллективный иск из-за манипуляций на валютном рынке.
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