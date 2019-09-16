Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМинск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

Интерфакс08:06

Минск опроверг сообщения о планах создать конфедерацию России и Белоруссии

РИА Новости10:27

В Белоруссии заявили о «красных флажках» в интеграции с Россией

РБК09:01

Белоруссия заявила о «красных флажках» в вопросе интеграции с Россией

RT на русском10:08

В Белоруссии возмутились идеей о конфедерации с Россией

Lenta.ru09:10

В Белоруссии заявили о «красных флажках» в интеграции с РФ

Московский Комсомолец09:47

В Белоруссии заявили о «красных флажках» в вопросе интеграции с РФ

РЕН ТВ10:49
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия

Искалечивший бойца в спарринге омоновец избежал тюрьмы

Lenta.ru 10:46
Футбол

Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме

Бомбардир.ру 10:39
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика

В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Политика

Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru 10:07
Общество

Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Политика

Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить

Украинский телеканал «112» могут отключить уже в ближайшее время.
Комсомольская правда 10:07
Футбол

Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча

Lenta.ru вчера в 04:24
Происшествия

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Политика

В правительстве Крыма поддержали двойное название республики

Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
Российская газета 07:56
Происшествия

Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве

Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Гаджеты

Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus

UfaTime.ru вчера в 12:19
Общество

В Екатеринбурге показали новый эскиз работы Покраса Лампаса без креста

Организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia показали эскиз арт-объекта художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) без креста на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
РБК 06:36
Культура

Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV

На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний 04:50
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность

Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Музыка

На Шнурова написали заявление в полицию после концерта в Ростове

РЕН ТВ 03:50
Политика

США обвинили Иран в атаках на объекты Saudi Aramco

Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter обвинил власти Ирана в организации атак на нефтяные объекты саудовской Saudi Aramco.
Rambler News Service вчера в 02:36
Космос

Глава SpaceX: Марс нужно согреть, чтобы он стал пригодным для жизни

Поскольку земляне все же планируют осуществлять пилотируемые миссии по изучению Красной планеты, стоит задуматься о том, что условия обитания на Марсе неблагоприятные для человека.
Goroday.ru вчера в 16:25
Гаджеты

Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена

В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.
CNews 08:39
Шоу-бизнес

Светлана Дружинина в четвертый раз стала бабушкой

Создатель «Гардемаринов» Светлана Дружинина стала бабушкой в четвертый раз.
Телепрограмма 07:07
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

Три автобуса столкнулись на западе Москвы

Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.
Известия 10:06
Общество

Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве

Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Футбол

Футболисты Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.
РБК 09:12
Кино

Тимур Бекмамбетов выпустил хоррор-сериал для Snapchat

Inc. Russia 10:57
Происшествия

В Томске автобус с пассажирами врезался в столб

Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Экономика

Падение рынка телерекламы за полгода достигло рекорда

В целом рекламный рынок в России показал рост на 3% в первом полугодии 2019 года, его объем составил 227 млрд руб.
Газета.Ru 10:25
Политика

Сергей Иванов призвал гордиться пактом Молотова-Риббентропа

23 августа 1939 года Германия и Советский Союз подписали Договор о ненападении. В историю он вошел как Пакт Молотова - Риббентропа.
Московский Комсомолец 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное