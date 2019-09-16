Политика
ИнтерфаксМинск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
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Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Футбол
Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме
Бомбардир.ру 10:39
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Политика
Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить
Украинский телеканал «112» могут отключить уже в ближайшее время.
Комсомольская правда 10:07
Футбол
Футболист забил победный гол рабоной на последней минуте матча
Lenta.ru вчера в 04:24
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
Российская газета 07:56
Происшествия
Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru вчера в 12:19
Общество
В Екатеринбурге показали новый эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia показали эскиз арт-объекта художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) без креста на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
РБК 06:36
Культура
Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV
На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний 04:50
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Политика
США обвинили Иран в атаках на объекты Saudi Aramco
Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter обвинил власти Ирана в организации атак на нефтяные объекты саудовской Saudi Aramco.
Rambler News Service вчера в 02:36
Космос
Глава SpaceX: Марс нужно согреть, чтобы он стал пригодным для жизни
Поскольку земляне все же планируют осуществлять пилотируемые миссии по изучению Красной планеты, стоит задуматься о том, что условия обитания на Марсе неблагоприятные для человека.
Goroday.ru вчера в 16:25
Гаджеты
Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена
В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.
CNews 08:39
Шоу-бизнес
Светлана Дружинина в четвертый раз стала бабушкой
Создатель «Гардемаринов» Светлана Дружинина стала бабушкой в четвертый раз.
Телепрограмма 07:07
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
Три автобуса столкнулись на западе Москвы
Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.
Известия 10:06
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Футбол
Футболисты Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября, сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.
РБК 09:12
Кино
Тимур Бекмамбетов выпустил хоррор-сериал для Snapchat
Inc. Russia 10:57
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Экономика
Падение рынка телерекламы за полгода достигло рекорда
В целом рекламный рынок в России показал рост на 3% в первом полугодии 2019 года, его объем составил 227 млрд руб.
Газета.Ru 10:25
Политика
Сергей Иванов призвал гордиться пактом Молотова-Риббентропа
23 августа 1939 года Германия и Советский Союз подписали Договор о ненападении. В историю он вошел как Пакт Молотова - Риббентропа.
Московский Комсомолец 09:49