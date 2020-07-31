Политика
RT на русскомМинск передал Киеву список задержанных россиян
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.
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Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
CT news вчера в 04:17
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
Происшествия
Татарстанец предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма
Напомним, в мае этого года обвиняемый при помощи приложения в соцсети отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами ВОВ и тружениками тыла.
Коммерсантъ Казань 05:04
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Как следует из заявления посла России в Минске Дмитрия Мезенцева, задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Инфорос вчера в 14:00
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17
Футбол
Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»
Отмечается, что Медведев уже поручил Рибалте составить список кандидатов на пост наставника в случае ухода Семака.
Vprognoze.ru 02:31
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Известия вчера в 16:45
Происшествия
Источник назвал вероятную причину смерти рэпера Энди Картрайта
Известия вчера в 09:07
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам
Москва, 31 июля 2020, 09:40 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года.
REGNUM 02:40
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Шоу-бизнес
Наталия Орейро примерила образ из «Дикого ангела» 20 лет спустя
Актер с удивлением отметил, что Наталия практически не изменилась со времен съемок сериала. instagram.com/dikii__angel__fan Сериал "дикий ангел" снимался более 20 лет назад с 1998 по 1999 год.
SM News 29 июля в 03:26
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 29 июля в 12:32
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Футбол
ЦСКА близок к возвращению Бекао
Газета.Ru 04:56
Энергетика
Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы
Очередной мегапроект, призванный потеснить позиции российского газа на европейском рынке, вошел в стадию реализации.
Взгляд.ру 04:48
Культура
Вышел новый «вДудь». Его героем стал стендап-комик Иван Усович
Афиша Daily 29 июля в 16:10
Футбол
«Спартак» поборется с «Марселем» и «Аугсбургом» за защитника «Страсбурга»
Отмечается, что в услугах игрока также заинтересованы "Марсель" и "Аугсбург".
Газета.Ru 04:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
Территория новостей 02:11
Происшествия
В Хабаровске задержан блогер, освещавший митинги сторонников Фургала
Полицейские в Хабаровске задержали блогера Алексея Романова, который освещал акции в поддержку экс-губернатора хабаровского края Сергея Фургала.
Инфо24 03:40
Общество
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 14 августа
Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию до 14 августа, сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на компанию.
Дождь 04:08
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Футбол
«Парма» отказалась от услуг Алексея Миранчука
Как сообщает Calciomercato, руководству итальянской «Пармы» предложили подписать полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
ProstoProSport 04:47
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04